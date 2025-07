Netflix lancia Trigger: la Corea del Sud ‘spara alto’ con una serie thriller che mescola azione e paranoia globale La nuova serie sudcoreana mescola azione ad alta tensione e complotti oscuri in un mondo distopico: Trigger promette di conquistare Netflix e pubblico.

Nel bel mezzo dell’estate non può certo mancare un po’ di adrenalina con azione e colpi di scena. Per tutto questo ci ha pensato Netflix, che (dopo il grandissimo successo di Squid Game 3) nel suo catalogo di luglio vanta la presenza di una nuova serie il cui titolo è Trigger. Ma cos’ha di speciale? Innanzitutto è un thriller d’azione K-drama sudcoreano, che uscirà sulla piattaforma streaming entro questo mese e, inoltre, è classificata come miniserie, ideale per una maratona veloce e appagante. Una cosa questa che gli spettatori di Netflix apprezzeranno così potranno immergersi nella storia e vivere l’adrenalina tutta in una volta. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e tutto ciò che c’è ancora da sapere.

Trigger, trama e cast della nuova serie coreana di Netflix

La serie Netflix Trigger è un thriller d’azione ambientato in Corea del Sud, un paese noto per la sua severa regolamentazione sulle armi. La serie ruota attorno al divieto di possesso, acquisto e vendita di armi da fuoco in Corea del Sud, dove inizialmente i crimini legati alle armi sono quasi inesistenti. Tuttavia, l’arrivo di armi illegali da fonti sconosciute provoca un aumento degli incidenti armati. Yi-Do, un detective ed ex cecchino militare, cerca di fermare questa escalation e risalire alla provenienza delle armi illegali. Dall’altro lato, Moon-Baek è un astuto trafficante d’armi che pianifica ogni sua mossa con precisione. Entrambi, spinti da motivazioni personali, si trovano coinvolti in un conflitto armato. Con un cast di rilievo, tra cui Kim Nam-Gil, Kim Young-Kwang, Park Hoon, Gil Hae-Yeon, Kim Won-Hae, la serie promette di andare oltre i soliti cliché del genere, esplorando tematiche più profonde. Il poster ufficiale, con la frase "Se tutti avessero una pistola in mano", evidenzia la tensione centrale della storia.

La serie analizza come la comparsa improvvisa delle armi da fuoco possa corrompere sia le persone che la società. Il regista Kwon Oh Seung afferma: "La vera domanda non è come si spara, ma perché qualcuno ha scelto di prenderla". Il focus è sulle persone più che sulle armi. Anche il co-regista Kim Jae Hoon vuole riflettere sul mondo attuale raccontando storie di individui che, per ragioni personali, si sono armati in una società segnata da odio e conflitti.

Data di uscita della serie Trigger e dove vederla in streaming

Trigger è una serie intensa e coinvolgente, con interpretazioni forti e temi violenti, vietata ai minori di 19 anni (R – rated). Questi elementi, poco comuni nelle fiction tradizionali, aumentano l’attrattiva e la curiosità degli spettatori. Ma spesso ci si chiede: "Perché una serie non adatta ai minori, è quasi sempre la più vista tra le altre?" Be’, prima di tutto perché generi come thriller, suspense, giallo, catapultano gli spettatori in situazioni delicate, estreme, che non vivrebbero mai nella loro vita. Vedere personaggi affrontare storie e vicende così intense e complicate, fa vivere al pubblico emozioni fortissime e il loro coinvolgimento emotivo è più che evidente.

La serie Trigger uscirà in streaming sulla piattaforma Netflix il 25 luglio 2025.

Qualche curiosità sulla serie TV

La serie, che dovrebbe essere composta da dieci episodi, è stata scritta e diretta da Kwon Oh-seung, noto per il suo lavoro su Midnight (2021). Le riprese sono state effettuate dal 26 ottobre 2023 all’8 luglio 2024.

