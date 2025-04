Alessia Marcuzzi chiude Obbligo o verità: giallo Rocco Siffredi e quella domanda imbarazzante su De Martino Ultima puntata del game talk show di Rai Due guidato da Alessia Marcuzzi, in cui non mancano le sorprese: ecco cosa è successo ieri sera (28 aprile) su Rai 2.

Si è chiuso il sipario su Obbligo o Verità, il game show guidato da Alessia Marcuzzi, andato in onda con la sua ultima puntata lunedì 28 aprile in prima serata su Rai Due. A sedersi al tavolo dei partecipanti, pronti a mettersi in gioco con i divertenti obblighi e a raccontarsi attraverso verità inedite e a volte scomode, sono stati: Tommaso Zorzi, Nicola Ventola, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Barbara Alberti, Sabrina Salerno, Rocco Siffredi e poi, al cambio tavolo, anche Lorella Boccia.

Obbligo o verita, cosa è successo nella puntata di ieri (28 aprile)

La prima protagonista del "Solo tu", il faccia a faccia con Alessia Marcuzzi, è stata Sabrina Salerno, che ha raccontato molto di sé. Dal successo a 16 anni, affrontato con i piedi per terra e la testa sulle spalle, alle difficoltà di essere cresciuta sola, fino al rapporto con il suo padre biologico che non l’ha mai accettata e l’ha riconosciuta come figlia, solo perché costretto dopo un test del Dna che lo inchiodava alle sue responsabilità. Oggi la cantante dice: "L’ho perdonato, è stato il mio padre biologico ma non sono riuscita mai a stimarlo: un figlio non chiede di essere messo al mondo". Nel corso della chiacchierata però, la cantante si è raccontata anche attraverso aneddoti simpatici, per esempio quelli sui suoi sogni proibiti, svelando che "da piccola ero innamorata di Rita Pavone, pensavo che Giamburrasca fosse un maschio", fino alla realizzazione del suo sogno di liceale: avere una relazione con l’attore di cui era innamorata da adolescente: Pierre Cosso. Una relazione breve, ma dilatata negli anni, finita quando il protagonista de Il Tempo delle Mele 2, portò suo figlio, Sabrina Salerno e il figlio di lei, su una giostra che terrorizzò i bambini.

Come abbiamo detto, tra i partecipanti all’ultima puntata di Obbligo o Verità c’è anche Rocco Siffredi che però, praticamente, non interagisce mai, lo vediamo solo partecipare attivamente al momento delle blind auditions sui successi di Sabrina Salerno quando, in coppia con Nicola Ventola canta "Siamo donne", cercando di riprodurre alla bell’e meglio lo storico duetto della cantante con la collega Jo Squillo. Dopo questa esibizione, il pornoattore sparisce. Lo vediamo seduto al tavolo ma senza intervenire mai. Una cosa che non si può non notare, in un parterre di ospiti di cui, sulla carta, il suo è tra i nomi forti.

A concludere degnamente la puntata, e quindi questa edizione di Obbligo o Verità arrivano le "domande di H", ovvero di Herbert Ballerina, e l’ultima in particolare ha una premessa che fa esclamare ad Alessia Marcuzzi: "Scemo!" Questo perché il comico dice: "Hai lavorato molto con Stefano De Martino, all’Isola per esempio: tu conduttrice, lui inviato. La domanda che tutta Italia si fa…", ma poi niente paura perché aggiunge: "Ti piacerebbe condurre Stasera Tutto è Possibile?" La conduttrice risponde ironicamente che ci aveva pensato, ma siccome puntata a Herbert Ballerina ed è riuscito ad averlo lo stesso, va bene così.

