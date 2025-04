L’Isola dei Famosi, Giucas Casella firma (e chiama Tina Cipollari). Nel 2018 finì malissimo L’illusionista tornerà per la terza volta in Honduras e sogna di rivedere l’opinionista di UeD: l’annuncio ufficiale e la situazione concorrenti del reality

Giucas Casella torna a L’Isola dei Famosi 2025. Se da un alto il reality show di Canale 5 è a caccia di "rilancio" con quella che sarà la prima edizione condotto da Veronica Gentili, dall’altro non rinuncerà all’usato sicuro. Dopo il ritorno di Simona Ventura nei panni di opinionista (in settimana avrebbe preso allo shooting del programma), infatti, Giucas Casella ha annunciato che prenderà parte alla 19esima edizione dell’Isola. Anche per l’illusionista si tratta di un ritorno, dopo la brevissima esperienza in Honduras del 2008 e la sfortunata avventura del 2018 finita con una costola rotta. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione dell’Isola.

L’Isola de Famosi: Giucas Casella concorrente

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, lo scorso 30 marzo Giucas Casella aveva messo in imbarazzo Simona Ventura al ‘Tavolo’ di Nove con una domanda schietta: "Ma tu fai l’Isola?". La conduttrice, spiazzata, tentennò, ma lo spoiler era ormai cosa fatta. Simona tornerà a L’Isola dei Famosi per la prima volta nelle vesti di opinionista (unica) e affiancherà in studio Veronica Gentili, alla sua prima conduzione del reality. Giucas Casella, invece, ha dimostrato di essere ben informato per un motivo ben preciso: anche l’illusionista, infatti, sarà nel cast dell’Isola 2025 (che partirà il prossimo 5 maggio, al termine di The Couple di Ilary Blasi).

In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Giucas Casella ha ufficializzato il suo ritorno in Honduras: "Adoro L’Isola dei Famosi e non vedo l’ora di vivere a stretto contatto con la natura". Per l’illusionista siciliano, come detto, si tratta di un ritorno: nel 2008 prese parte alla sesta edizione (condotta proprio da Simona Ventura, quando il programma andava ancora in onda su Rai 2), ma si ritirò dopo due settimane per problemi si salute. Nel 2018, invece, partecipò alla 13esima edizione condotto da Alessia Marcuzzi ma lasciò l’Honduras dopo poco più di un mese con una costola rotta.

L’appello a Tina Cipollari e la situazione cast

A 75 anni, dunque, Giucas Casella ha deciso di rimettersi in gioco e di tentare nuovamente la via del reality show. Il sogno dell’illusionista, però, sarebbe quello di rivedere Tina Cipollari, con la quale avrebbe avuto un flirt in passato, venuto a galla e chiacchieratissimo a Uomini e Donne: "Se lei sbarcasse sull’Isola per me sarebbe bellissimo. Ci permetterebbe di rivivere la magica atmosfera della nostra romantica fuga alle Maldive di una trentina di anni fa". Il cast dei concorrenti-naufraghi in Honduras (dove Pierpaolo Pretelli sarà il nuovo inviato), al momento, è ancora in via di definizione dopo il "no" di Angelo Madonia, tra i nomi di Camilla Giorgi, Chiara Balestrieri e rumor vari su Angelo Fomeo, Antonella Mosetti, Carmen Russo, Delia Duran, Maria Luisa Jacobelli, Letizia Paternoster, Dj Shorty e anche Serse Cosmi.

