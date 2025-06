Stop Tradimento, l’ultima puntata (con colpo di scena) va in onda tra le polemiche: perché Canale 5 sospende Tradimento per tutta l'estate e inserisce Forbidden Fruit al suo posto. Il pubblico protesta per lo stop, e sui social cresce il malcontento

Il 27 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Tradimento prima della pausa estiva. L’episodio, che si preannuncia carico di tensione, vedrà Kahraman finire in ospedale in condizioni critiche dopo un incidente in cantiere. Ma a far discutere i fan non è tanto l’ultimo episodio in onda, quanto l’improvvisa sospensione del programma, che chiuderà i battenti per riprendere a settembre.

L’ultima puntata di Tradimento e lo stop estivo su Canale 5

Gli spettatori (attenzione spoiler) sono in tensione per Kahraman, nell’ultimo appuntamento verrà sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza con asportazione della milza e sarà trasferito in terapia intensiva. Nel frattempo, Ipek sarà costretta ad affrontare le conseguenze del suo finto suicidio, venendo allontanata dal padre e lasciata da Oltan. Il colpo di scena finale arriva con il test del DNA che conferma che Dundar è davvero il figlio biologico di Guzide e Tarik. Ma questa non è affatto la fine della serie. Le dieci puntate rimanenti, decisive per il finale di stagione, andranno in onda dopo l’estate.

Le lamentele dei fan per la pausa e la sostituzione con Forbidden Fruit

Lo stop improvviso ha lasciato perplessi molti telespettatori. Sui social si moltiplicano i commenti contrariati per l’interruzione nel momento più delicato della storia. La sostituzione con Forbidden Fruit viene vista da alcuni come un tentativo di mantenere alta l’attenzione degli spettatori meno attenti ai titoli, sfruttando la continuità del genere turco, ma cambiando completamente storia e personaggi.

Dal 30 giugno, sempre alle 14:10, andrà in onda Forbidden Fruit, la soap turca che racconta la storia di Ender, una donna che vuole incastrare il marito Halit e si serve di Yildiz, giovane cameriera a cui affida il compito di sedurlo per ottenere prove da usare nel divorzio. Nel cast ci sono nomi noti in patria come Sevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut, Sevda Erginci e Onur Tuna. Gli episodi, ridotti rispetto al formato originale, dureranno circa 45 minuti e saranno disponibili anche su Mediaset Infinity. Si pensa che la scelta di Mediaset di sospendere Tradimento possa essere legata anche a motivazioni produttive. L’obiettivo sarebbe non affrettare la conclusione e rispettare i tempi necessari per dare continuità alla trama. Nessuna data certa è stata annunciata per il ritorno, ma i fan si aspettano che la rete non li lasci troppo a lungo senza risposte. Per ora, il pubblico dovrà fare i conti con un’estate senza Tradimento. E mentre Forbidden Fruit tenta di conquistare lo stesso slot orario, per molti telespettatori la vera attesa resta legata a Kahraman, Guzide e a quel finale rinviato.

