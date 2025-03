Ne vedremo delle belle, Valeria Marini già fuori controllo: “Te lo tiro in testa”. Cosa è successo La showgirl stellare continua a predicare pace e amore durante le interviste, mentre di fatto litiga con tutte e minaccia di lanciare frutti esotici.

Sabato sera abbiamo assistito alla prima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che mette in sfida dieci showgirl della tv italiana: Matilde Brandi, Adriana Volpe, Laura Freddi, Valeria Marini, Patrizia Pellegrino, Lorenza Mario, Veronica Maya, Carmen Russo, Angela Melillo e Pamela Prati. Lo show è appena partito ma tra le dive sono già iniziati gli scontri. Nella prima puntata, infatti, Valeria Marini ha contestato la classifica finale, ha avuto un piccolo battibecco con Pamela Prati e, per finire in bellezza, se l’è presa in maniera molto plateale con Patrizia Pellegrino minacciando di tirarle in testa un mango: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Valeria Marini contro Patrizia Pellegrino: "Si compra i follower su Instagram"

Ne vedremo delle belle è appena iniziato, ma la nostra stellare Valeria Marini ci ha già messo del suo per rendere lo show un po’ più movimentato. Nel corso della prima puntata, la showgirl ha infatti espresso molto chiaramente la sua antipatia nei confronti di un’altra diva: Patrizia Pellegrino. E nel farlo non ha certo usato mezzi termini.

"Io con Patrizia proprio non ho feeling. Poi per me esagera, ma lo sentite che ripete che sarà lei a vincere? Ve lo dico, sto per litigarci. Se continua così noi andiamo a discutere di sicuro. Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram", ha affermato Valeria Marini parlando con le colleghe, aggiungendo poi: "Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino".

Ovviamente, pare che la Pellegrino non abbia particolarmente apprezzato le parole della Marini, la quale si sarebbe poi scusata per averla minacciata di tirarle un mango in testa. "Non mi è piaciuta, io l’ho trovato un modo aggressivo e anche molto inappropriato. Mi ha chiesto scusa e io ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela, sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga, come in questo caso. Perché questo è quello che è successo", ha rivelato Patrizia a Fanpage.

Pamela Prati su Valeria Marini: "Lei è così vulcanica, non la contieni"

A dire la sua su Valeria Marini è intervenuta poi anche Pamela Prati, che in passato ha già condiviso ‘il palco’ con lei in diverse occasioni. "Ha combinato una cosa che io non avrei mai fatto. Ho vinto e lei si è piazzata davanti a me e Carlo Conti. Spero che sia una rivalità sana. Io però le ho fatto presente che non è stato bello mettersi davanti a me dopo la vittoria. Però devo essere onesta, mi ha chiesto scusa sette volte e io le ho accettate. Lei è così vulcanica, non la contieni". E se questo è solo l’inizio, indubbiamente ‘Ne vedremo delle belle’.

