Ne vedremo delle belle, Valeria Marini lancia gravi accuse di bullismo. Interviene Samuel Peron Valeria Marini lamenta un atteggiamento tossico a Ne vedremo delle belle, mentre lascia di nuovo la chat di gruppo. Intanto Pamela Prati fugge dopo la finale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sembrava tutto finito con l’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, e invece, a distanza di pochi giorni, è scoppiata una vera e propria bufera tra alcune delle protagoniste del programma. Al centro della polemica c’è Valeria Marini, che ha tirato fuori il carico da novanta: accuse di bullismo da parte delle sue colleghe, che avrebbero avuto atteggiamenti poco carini nei suoi confronti durante le registrazioni.

Valeria Marini difesa da Samuel Peron dopo Ne vedremo delle belle

Il caso è scoppiato in diretta a La volta buona, il salotto di Caterina Balivo, dove erano ospiti gran parte delle showgirl che hanno preso parte al programma. E proprio lì, mentre si parlava dell’esperienza condivisa, Samuel Peron ha lanciato una battuta che ha gelato lo studio: "Ma era Ne vedremo delle belle o bullismo contro la Marini?". Una frase ironica, ma che ha fatto centro, perché ha dato voce a un malessere che Valeria aveva già espresso più volte, anche con alcuni post sui social. Le altre showgirl presenti hanno provato subito a smorzare i toni con un "Nooooo" corale, ma la conduttrice ha colto al volo il momento per svelare che Valeria, in quel preciso istante, stava ringraziando pubblicamente Peron sui social per aver detto la verità. "Grande Samuel Peron. Baci stellari, la verità!", ha scritto la Marini. Un post che ha confermato tutto il suo disagio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gelo nella chat di gruppo delle dive: Marini esce di nuovo

Come se non bastasse, in studio è venuto fuori anche un altro dettaglio che non è passato inosservato: Valeria sarebbe uscita per la seconda volta dalla chat di gruppo creata durante lo show. A raccontarlo sono state Veronica Maya, Matilde Brandi e Adriana Volpe. "Sì, è uscita di nuovo dopo il programma, ha abbandonato ancora", hanno detto quasi all’unisono, lasciando intendere che la frattura tra la Marini e le altre non è solo un’impressione. "Valeria noi ti amiamo", hanno provato a rassicurarla in coro le colleghe, ma ormai il danno sembra fatto. E se da una parte c’è chi cerca di riportare la pace, dall’altra lei sembra sempre più convinta di essersi sentita esclusa.

Il mistero di Pamela Prati, che va via senza salutare

A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato poi Pamela Prati, che dopo la finale di Ne vedremo delle belle ha lasciato tutti a bocca aperta. Appena spente le luci, si è letteralmente dileguata. Nessun selfie con il gruppo, nessuna stretta di mano, nessun commento. Niente. L’ha raccontato un servizio di La volta buona, che ha mostrato l’inviato Domenico Marocchi tentare invano di fermarla dietro le quinte per un commento. Lei è andata via in silenzio. Le showgirl presenti hanno cercato di dare una spiegazione al gesto: forse Pamela si aspettava di vincere e non ha preso bene la vittoria di Lorenza. Laura Freddi ha raccontato: "Mentre festeggiavamo Lorenza, lei non voleva e si è nascosta. Anche se l’ho presa per mano, niente da fare".

Veronica Maya ha escluso qualunque strategia, ma Giovanni Ciacci non è dello stesso parere: "Strategia fin dall’inizio. Voleva fare la Greta Garbo. Le ha dato fastidio che ha vinto Lorenza. Era sicura di vincere". Ma Adriana Volpe ha raccontato un retroscena più umano e meno costruito. Pare che Pamela, dopo la finale, sia andata direttamente nel suo camerino: "Mi ha detto che lei resiste fino a un certo punto e poi se ne va. Nulla di negativo però", ha detto Volpe, cercando di chiudere la questione. Ma una cosa è certa: dietro le risate, le paillettes e i balletti, qualcosa si è rotto. Valeria Marini ha voluto dirlo chiaramente, senza più filtri, e in qualche modo anche Pamela Prati. Difficile capire però le dinamiche interne del programma, soprattutto finché non si sbottoneranno anche le altre dive.

Potrebbe interessarti anche