Dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle, il nuovo programma di Carlo Conti, la tensione sembra essere alle stelle. Una delle concorrenti avrebbe saltato le prove e, poco dopo, sarebbe uscita dal gruppo WhatsApp ufficiale dello show. Un gesto che non è passato inosservato e che ha alimentato il gossip tra i protagonisti dello spettacolo.

Ne Vedremo Delle Belle: prove saltate e misteri svelati

A lanciare l’indiscrezione è stato Giovanni Ciacci, che ha rivelato che una delle concorrenti non si sarebbe presentata alle prove. Un’assenza che ha subito fatto discutere, soprattutto dopo che Domenico Marocchi, durante La Volta Buona, ha svelato nuovi dettagli sulla questione. "Pare che ci sia una concorrente, V.M. sono le iniziali, che non si sia presentata alle prove. Però attenzione, perché non è finita qui." ha dichiarato Marocchi.

A quanto pare, la concorrente in questione sarebbe Valeria Marini, che avrebbe saltato le prove per motivi di salute. "Aveva un problema fisico, una forte emicrania. Mi hanno detto che era dovuta ai troppi messaggi delle altre su WhatsApp", ha spiegato l’inviato, sottolineando che il continuo flusso di notifiche sarebbe stato il motivo scatenante del suo malessere.

L’uscita dal gruppo WhatsApp delle showgirl

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando si è scoperto che la stessa concorrente avrebbe deciso di abbandonare il gruppo WhatsApp che riunisce tutte le showgirl del programma. Una mossa inaspettata che ha alimentato ancora di più i rumors e ha lasciato spazio a numerose interpretazioni.

"C’è un gruppo WhatsApp di tutte le showgirl e dopo la prima puntata una di loro ha abbandonato", ha rivelato Marocchi. Questo gesto ha fatto discutere anche dietro le quinte, dove alcuni si sono chiesti se la scelta sia stata dettata solo dal fastidio per le troppe notifiche o se ci fosse dell’altro dietro.

Le reazioni dietro le quinte

Angela Melillo ha subito colto l’occasione per fare un commento velenoso, ricordando episodi passati in cui una collega bionda (che ora fa parte del cast di Ne Vedremo Delle Belle) l’avrebbe sempre messa in ultima fila ai tempi del Bagaglino. "Come mai mi metteva sempre all’ultimo posto? Forse perché ero bionda e anche brava", ha detto senza fare nomi, ma lasciando intendere che i vecchi rancori non si sono mai davvero sopiti.

Matilde Brandi, invece, ha dato una sua interpretazione della situazione: "Lorenza Mario è mora e lo stesso Pamela Prati, quindi sarà Valeria Marini la prima donna che al Bagaglino ha messo Angela in ultima fila".

Quando intercettata nei corridoi Rai, Valeria Marini ha negato categoricamente ogni accusa. "Amore no, non sono stata io. Infatti io sono famosa per aver avuto sempre le ballerine più belle accanto a me. Quindi non sono io!" ha dichiarato con la sua solita verve.

Questa vicenda ha scatenato un vero e proprio caso dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle. L’assenza alle prove e l’uscita dal gruppo WhatsApp hanno sollevato dubbi e alimentato il gossip, facendo emergere vecchie rivalità e nuove tensioni. Resta da vedere se nei prossimi giorni la situazione si calmerà o se ci saranno nuovi colpi di scena pronti a infiammare lo spettacolo.

