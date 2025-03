Ascolti tv ieri sera sabato 22 marzo, Amici torna col botto Amici domina la prima serata del 22 marzo con 4 milioni e il 27,9% di share. Carlo Conti parte bene su Rai1 ma resta dietro al talent di Canale 5.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: RaiPlay e Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La prima serata di sabato 22 marzo ha segnato un appuntamento molto atteso dal pubblico televisivo: su Canale 5 è infatti partito il Serale di Amici di Maria De Filippi, con una giuria profondamente rinnovata. A giudicare i talenti della scuola più famosa d’Italia, per questa edizione troviamo Amadeus – al suo debutto in veste di giudice – la ballerina Elena D’Amario, e il ritorno del vulcanico Cristiano Malgioglio. Su Rai 1, invece, è andata in onda la prima puntata del nuovo show di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, un format in diretta pensato per intrattenere il pubblico del sabato sera con leggerezza e varietà.

Ascolti tv ieri sera sabato 22 marzo, tutti i dati auditel

I dati Auditel premiano nettamente la proposta Mediaset: Amici ha conquistato 4.019.000 spettatori con uno share del 27,9%, dominando la serata e confermando l’attenzione del pubblico verso il programma di Maria De Filippi, giunto ormai alla sua fase clou.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più indietro Ne vedremo delle belle, che ha totalizzato 3.006.000 spettatori pari al 17,6% di share. Un debutto comunque positivo per Carlo Conti, ma che non riesce ad arginare il fenomeno Amici.

Tra le altre reti, su Rai 2 FBI ha ottenuto 727.000 spettatori (3,8%) mentre FBI: International ha raccolto 747.000 spettatori (4,1%). Su Italia 1 il film Madagascar ha divertito 752.000 spettatori (4,1%), mentre su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha interessato 908.000 spettatori con uno share del 5,1%.

Su Rete 4 il classico Don Camillo ha raggiunto 875.000 spettatori (5,2%), mentre su La7 In Altre Parole si è distinto con 1.027.000 spettatori, pari al 5,6%, superando la media delle altre reti minori.

Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 471.000 spettatori (2,4%) nel primo episodio e 278.000 spettatori (1,7%) nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha coinvolto 469.000 spettatori con uno share del 2,8%.

Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera

Con uno share vicino al 28%, Amici non solo vince la serata, ma migliora i numeri dello scorso anno, quando si era fermato al 26% con 3,7 milioni di spettatori. Un risultato che ribadisce il ruolo centrale di Maria De Filippi nella tv generalista e l’efficacia di un format che continua a rinnovarsi senza perdere il suo appeal.

Potrebbe interessarti anche