Nella recente intervista a "Verissimo", Myrta Merlino non si è risparmiata. La giornalista, neo-conduttrice di "Pomeriggio 5", ha parlato a lungo con Silvia Toffanin, spaziando dalla sua nuova avventura televisiva al rapporto con i figli, fino a un bruttissimo incidente che segnò (in positivo) la sua carriera. Alla Merlino, visibilmente emozionata per il suo nuovo ruolo Mediaset, ora tocca il difficile compito di far "dimenticare" Barbara D’Urso, creando un programma di qualità che si risparmi le derive trash delle precedenti edizioni. Vediamo i dettagli.

Myrta Merlino, il suo passato e il nuovo Pomeriggio 5

"Sono arrivata molto ansiosa", ha esordito a "Verissimo" Myrta Merlino, parlando della sua nuova avventura alla conduzione di "Pomeriggio 5". "Cambi casa, pubblico, format, orario, è stata una prima volta di quelle che non si dimenticano più". Nel salotto di Silvia Toffanin, la giornalista Mediaset ha confessato la grande emozione del debutto: "credo si sia anche visto in onda, avevo la voce rotta".

Ma al di là dell’emozione, la nuova sfida non spaventa Myrta Merlino. L’unica paura, per lei, è quella di non avere abbastanza tempo da dedicare alla famiglia. "Se c’è una cosa che mi pesa", ha confessato, "sono i figli, perché faccio fatica a dedicargli tempo. Per me è una battaglia quotidiana, ho perennemente un senso di colpa che mi dice che forse non ho fatto abbastanza, non ci sono abbastanza". Ma in passato le cose sono state anche più difficili.

"Ho cresciuto i miei figli da sola", ha raccontato Myrta alla Toffanin. "Quando ero incinta di 7 mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave con la moto e restò in coma per quasi 3 mesi. Ho partorito da sola, lui era in ospedale". È stato un momento di svolta, nella sua vita. Ancora giovanissima, ha dovuto rimboccarsi le maniche e tenere duro. "Ho cercato di tenere tutto insieme per un po’… era tutto molto complicato".

Poi, a soli 27 anni, per la Merlino arriva la decisone di voltare pagina. "Giovanni Minoli mi propose di andare a Roma, in televisione, e decisi di andare". La neo-conduttrice di "Pomeriggio 5" porta con sé i figli piccoli, per rifarsi una vita nella capitale. Viene pure accusata di essere matta e irresponsabile, ma tutto alla fine fila per il verso giusto. "Cresco i miei figli, incontro un altro uomo, mi risposo e ho un’altra figlia con lui".

