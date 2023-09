Pomeriggio 5, affondo di Samuele Bersani contro la trasmissione di Myrta Merlino Nella prima puntata del programma, la regia ha “troncato” una canzone di Ivano Fossati durante un omaggio alle vittime di femminicidio. Dura la reazione del cantautore.

"Pomeriggio 5" è appena ripartito, con la nuova edizione guidata da Myrta Merlino. Ma c’è già qualcuno che storce il naso, a quanto pare. Samuele Bersani, infatti, qualche giorno fa ha commentato stizzito quanto accaduto durante la prima puntata della trasmissione Mediaset. Nello studio di Canale 5 era in corso un omaggio alle donne vittime di femminicidio, accompagnato in sottofondo dalla canzone "C’è tempo" di Ivano Fossati. Questo finché la regia – firmata da Ermanno Corbella, già sostituito dopo la prima puntata da Franco Bianca – non ha deciso di staccare, troncando bruscamente il brano con un allegro jingle. Ironica e piccata la reazione del cantautore. Ecco i dettagli.

Samuele Bersani e l’attacco a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Come annunciato da Myrta Merlino, uno dei temi-cardine del nuovo "Pomeriggio 5" sarà quello della lotta alla violenza sulle donne. Così, fedele a questa promessa, la nuova conduttrice del programma Mediaset ha deciso di chiudere la prima puntata con un omaggio video alle vittime di femminicidio. La regia ha mostrato in successione le immagini di Giulia Tramontano, Martina Scialdone, Emanuela Candela, Alessandra Vicentini, Anna Scala e tante altre, accompagnate in sottofondo dalla canzone "C’è tempo" di Ivano Fossati.

Peccato che poi, improvvisamente, la regia di Ermanno Corbella abbia deciso di "troncare" a metà il brano, sostituendolo con il nuovo jingle di "Pomeriggio 5", per poi dare spazio alla pubblicità. Una piccola caduta di stile, che non è andata proprio giù a Samuele Bersani, collega cantautore di Fossati. Il musicista ha infatti postato una storia su Instagram, lamentandosi dell’accaduto. "Lo stacchetto pubblicitario su ‘C’è tempo’ di Ivano Fossati è la metafora sonora di questo Paese", ha sbottato Bersani. "Ivano Fossati, perdonali per quello che hanno fatto".

Intanto Mediaset si è affrettata a sostituire Corbella alla regia, dopo una sola puntata, e al suo posto è arrivato Franco Bianca. Magari la "staffetta" era già programmata, o magari c’entra questa piccola polemica sollevata da Bersani. Si spera, in ogni caso, che il nuovo regista di "Pomeriggio 5" non regali a Myrta Merlino altri motivi di imbarazzo.

