Pomeriggio 5, la verità del regista allontanato e i rumors su Myrta (agitata) A tre giorni dall’inizio della nuova avventura televisiva della Merlino, i cambiamenti dell’ultimo minuto e le indiscrezioni si sprecano. Ecco cosa succede.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Subito dopo la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, condotta per la prima volta da Myrta Merlino, i vertici di Cologno Monzese hanno fatto fuori subito uno dei personaggi principali del dietro le quinte, niente meno che il regista. O almeno, questo è ciò che si è detto fino ad ora. Ma tra rumors e indiscrezioni, il diretto interessato Ermanno Corbella ha voluto chiarire la situazione raccontando l’accaduto. Dall’altra parte, anche sulla conduttrice girano voci non troppo positive. Ma vediamo tutto questo più nel dettaglio.

La verità del regista allontanato da Pomeriggio Cinque

Dopo le tantissime voci e i gossip in merito all’allontanamento del regista Ermanno Corbella dopo una sola puntata di Pomeriggio Cinque, è stato proprio lui a intervenire per spiegare la situazione rilasciando un’intervista a TvBlog.

Corbella nel settore non è certo l’ultimo arrivato ma, al contrario, ha all’attivo alcune collaborazioni molto importanti, tanto da suscitare ancora più scalpore nel momento in cui è stata appresa la sua sostituzione in maniera così repentina. In realtà, dietro a tale decisione non c’è nessuna "piazzata" da parte di Mediaset ma un semplice accordo comune.

"Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione. Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo", chiarisce il regista.

Nel corso della prima puntata qualcosa era andato storto (come il gobbo inquadrato più volte) ma lo stesso regista si è giustificato affermando: "Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti". E ad ogni modo, tali errori, come lui stesso ha affermato, non centrano nulla con la scelta di non proseguire. In merito al nuovo regista a cui è stato affidato il programma dalla seconda puntata, ovvero Franco Bianca, Corbella afferma: "Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri".

Agitazione dietro le quinte di Pomeriggio 5? L’indiscrezione

Ma oltre a questo, il gossip ha colpito anche la stessa conduttrice Myrta Merlino. E, secondo ciò che riporta Ivan Rota su Il Giornale d’Italia, pare che vi sia una "apparente agitazione dietro le quinte di Pomeriggio Cinque". Sottolineando che si tratta di supposizioni che al momento non hanno alcuna conferma, sembra che la conduttrice sia stata colta da un certo nervosismo. Rumors che al momento vanno presi come tali poiché senza prove concrete ma che, se fossero veritiere, denoterebbero una certa agitazione di fondo che sta colpendo l’intero programma ancora in cerca della giusta strada da percorrere.

Potrebbe interessarti anche