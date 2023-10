Myrta Merlino in crisi: Pomeriggio 5 doppiato da Alberto Matano, cosa non funziona La nuova formula del talk show del pomeriggio di Canale 5 non decolla: il taglio qualitativo più giornalistico è arrivato, ma mancano altri contenuti

Pomeriggio Cinque non decolla e per Myrta Merlino è ormai crisi di ascolti. Nella giornata di ieri mercoledì 25 ottobre 2023 il talk show del pomeriggio di Canale 5 è nuovamente affondato sotto i "colpi" della concorrenza di Alberto Matano, sprofondando addirittura al 10,2% sul finale e venendo doppiato da La vita in diretta. Il periodo nero è ormai ufficiale e Mediaset sembra costretta a dover correre ai ripari. Ma cosa non funziona a Pomeriggio Cinque? Quali sono le novità portate dalla nuova padrona di casa Myrta Merlino e dalla nuova linea editoriale Mediaset di Pier Silvio Berlusconi che non stanno pagando? Analizziamo la situazione.

Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino non ingranano: gli ascolti

Dopo una prima settimana incoraggiante (21,37% di share la puntata di debutto) lo scorso mese, Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino hanno pagato sempre di più la concorrenza "ingombrante" di Alberto Matano e La vita in diretta. Il talk show del pomeriggio di Rai 1 è iniziato una settimana dopo quello di Canale 5, e da allora è iniziata un’inesorabile discesa in termini di ascolti per il programma. Ieri mercoledì 25 ottobre 2023, come anticipato, Pomeriggio Cinque è crollato: 16.6% di share (1 milione 373mila spettatori) nella prima parte, 12.7% nella seconda e addirittura il 10.2% per i saluti. Il talk di Myrta Merlino è stato di fatto "doppiato" nei dati Auditel da Alberto Matano e La vita in diretta, che hanno segnato il 21,1% di share sorpassando i 2 milioni di spettatori.

Dati ancora più allarmanti se contestualizzato con l’ottimo traino di cui Pomeriggio Cinque può godere: Uomini e Donne è una certezza (ieri sopra il 26%), Amici resta sopra la soglia del 20% (21,5%) così come La promessa (20,6%). Il pomeriggio di Myrta Merlino riesce addirittura a dimezzare lo share di Maria De Filippi e della seguitissima soap opera spagnola.

Cosa non funziona

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha confermato la fiducia a Myrta Merlino; la conduttrice ha dichiarato di non interessata ai numeri e il suo agente Lucio Presta ha spento le voci riguardo una possibile chiusura o sostituzione, ma in casa Mediaset è tempo di riflettere sulla situazione di Pomeriggio Cinque. La rete si è detta soddisfatta della "impronta più giornalistica" data al programma da Myrta Merlino, come richiesto dalla nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi. Il nuovo taglio ha portato indubbiamente qualità e "ripulito" il talk che fu di Barbara D’Urso, ma i temi si stanno rivelando poco allineati col target del pubblico pomeridiano di Canale 5. Il gossip e, in generale, i contenuti più "leggeri" stanno trovando molto meno spazio nel programma rispetto al passato all’insegna della conduttrice campana, lasciando di fatto meno parentesi per rilassare e soprattutto svagare la mente. Qualcuno lamenta anche una sorta di eccessivo protagonismo della conduttrice, "rea" di concedere troppo spazio ai temi rigorosamente scelti dal suo team.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche