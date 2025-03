Myrta Merlino non ci ripensa, stop lunghissimo a Pomeriggio 5. Mediaset la rimpiazza (e prepara la rivoluzione) La conduttrice sarà assente per due giorni a marzo e per dieci nel mese di aprile. Al suo posto un veterano della Rete. Mentre il futuro resta ancora in bilico. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Confermate le ‘vacanze primaverili’ per Myrta Merlino. La conduttrice Mediaset, come si vociferava già da tempo, si prenderà un breve pausa da Pomeriggio 5, prima a marzo (due giorni) e poi nel mese di aprile (stavolta dieci giorni). A riportare l’indiscrezione è Dagospia, che comunica anche il nome del sostituto ‘di lusso’ individuato da Mediaset. E pare che ai piani alti del Biscione, intanto, le assenze ripetute della Merlino abbiano provocato diversi malumori. Se poi contiamo che gli ascolti di Pomeriggio 5 non sono esaltanti, allora il futuro della conduttrice appare meno sicuro del previsto. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Myrta Merlino, stop a Pomeriggio 5 e ‘super’ sostituto

Era stato sempre Dagospia, alcune settimane fa, a riportare le voci di una possibile pausa per Myrta Merlino. E oggi è ancora il sito di D’Agostino a confermare il tutto, con una serie di indiscrezioni firmate dal giornalista Giuseppe Candela. "Non sarà alla conduzione di Pomeriggio 5", leggiamo, "per due giorni a marzo (per ragioni personali) e dieci giorni ad aprile (precisamente dal 18 al 27) godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile".

E non è certo la prima volta che Myrta Merlino si assenta. Negli scorsi mesi, la presentatrice è stata sostituita in video da Giuseppe Brindisi, mentre stavolta, aggiunge ancora Dagospia, il nome scelto da Mediaset è un altro. Dovrebbe essere infatti Dario Maltese a prendere le redini del programma, lui che aveva già ricoperto questo ruolo nel periodo natalizio. "A sostituire Merlino", spiega Candela, "nel programma pomeridiano sarà il ‘supplente’ Dario Maltese, giornalista del Tg5 e già conduttore di Morning News e Pomeriggio 5 News".

Il futuro di Myrta Merlino in Mediaset

Al di là di questa breve assenza, la situazione di Pomeriggio 5 continua a preoccupare i vertici del Biscione. Gli ascolti di quest’anno sono mediocri, con uno share che si è sempre aggirato intorno al 13-14% (con ascolti in valori assoluti sul milione e 300 mila/400 mila). E allora può darsi che, una volta conclusa la stagione in corso, ai piani alti si decida di sostituire Myrta Merlino. Con un collega, magari proprio Maltese, in grado di dare una scossa alla trasmissione – si era parlato anche di David Parenzo, ma il conduttore aveva smentito in fretta le voci.

E in più si vocifera che Myrta, se proprio dovesse abbandonare Pomeriggio 5, potrebbe ricevere ‘in dono’ da Mediaset un talk show politico su Rete 4. Forse più vicino ai suoi desideri, e meno vincolato alla ‘tirannia’ dello share. Staremo a vedere.

