Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque, perché oggi c’è un nuovo conduttore. Le polemiche e il ribaltone Oggi giovedì 20 e domani venerdì 21 marzo ci sarà Dario Maltese alla guida del talk show di Canale 5: l’esultanza social e gli ascolti tv a picco non aiutano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuova "pausa" da Pomeriggio Cinque per Myrta Merlino. Come si vociferava già da tempo, infatti, la conduttrice campana non sarà al timone né della puntata di oggi giovedì 20 marzo né di quella di domani venerdì 21 marzo 2025 su Canale 5. Alla guida del talk show del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset ci sarà Dario Maltese. Stando ad alcuni rumor l’ennesima assenza della conduttrice (che potrebbe prendersi delle lunghe ferie anche a Pasqua) avrebbe riacceso i malumori in casa Mediaset, dove da tempo si parla di una possibile sostituzione alla conduzione del programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino assente oggi 20 marzo: chi la sostituisce

Le voci si rincorrevano da tempo e, come aveva anticipato anche il portale Dagospia, Myrta Merlino si prenderà una "pausa" di due giorni dalla conduzione di Pomeriggio Cinque. Oggi giovedì 20 marzo e domani venerdì 21 marzo 2025 al timone del talk show pomeridiano di Canale 5 ci sarà Dario Maltese, che già aveva sostituito la conduttrice campano lo scorso dicembre per tutte le vacanze natalizie fino al 7 gennaio. Ufficialmente dovuta a "impegni personali", l’ennesima assenza di Myrta Merlino (che potrebbe prendersi delle lunghe ferie anche nel lungo ponte tra Pasqua e il 25 aprile) avrebbe aumentato i malumori che già da tempo starebbero circolando in casa Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione e il futuro del pomeriggio di Canale 5

I numerosi giorni di assenza di Myrta Merlino – come detto – starebbe portando Mediaset a riflettere su una sostituzione definitiva in vista della prossima stagione. Naturalmente si tratta di rumor: anche l’anno scorso si parlò con insistenza di un cambio alla guida dello show, ma Pier Silvio Berlusconi confermò la fiducia a Myrta Merlino senza troppe esitazioni. Quello che certamente non gioca a favore della conduttrice è la situazione del programma. Le numerose assenze non hanno aiutato a creare un feeling col pubblico di Canale 5, abituato per anni a una stoica Barbara D’Urso, sempre in onda sia con malanni che problemi di ogni sorta. L’annuncio sui social della sua "pausa" sul profilo ufficiale di Pomeriggio Cinque ne è in parte una prova, con tanti appassionati a esultare e a chiedere la conduzione fissa di Dario Maltese. Il conduttore sarebbe in pole (insieme a Simona Branchetti, già al timone di Pomeriggio Cinque News nel periodo estivo) per sostituire Myrta Merlino, la quale deve anche fare fronte ad ascolti tv tutt’altro che esaltanti. Pur non registrando crolli clamorosi, il confronto con Alberto Matano e La Vita in Diretta è impietoso: basti pensare che ieri il pomeriggio di Rai 1 ha doppiato ancora una volta lo share di Pomeriggio Cinque, travolgendolo nei dati Auditel.

Potrebbe interessarti anche