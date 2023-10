Myrta Merlino contro Barbara D'Urso? Arriva un like galetto della conduttrice Myrta Merlino apprezza un commento sui social contro chi l'ha preceduta a Pomeriggio Cinque, è polemica sui social.

Fonte: Mediaset Infinity

Myrta Merlino continua a condurre tra alti e bassi negli ascolti "Pomeriggio Cinque", con il perenne accostamento a Barbara D’Urso contro cui avrebbe una "inimicizia" per molti utenti della rete. A rafforzare questa diceria ci ha pensato proprio l’ex conduttrice di La7, che ha messo un like a galeotto ad un utente che commentava il suo lavoro a Canale 5 lodandone le qualità giornalistiche. Il problema? Che nello stesso post ha usato parole pesanti verso l’ex volto di Mediaset.

Myrta Merlino contro Barbara d’Urso? La conduttrice di Pomeriggio Cinque mette ad un commento al veleno

I social spesso e volentieri valgono più di un comunicato stampa ed i like possono essere sinonimo di apprezzamento, oppure di un attacco chirurgico. Questa è la domanda che tutti gli utenti si stanno facendo a proposito dell’ultima uscita social di Myrta Merlino, infatti la padrona di casa di "Pomeriggio Cinque" ha messo il cuoricino su Instagram ad un commento di un utente carico di lodi nei suoi confronti, sennonché c’è anche una frase pesantissima verso la conduzione precedente di Barbara D’Urso:

"Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone! "Impossibile pensare che dopo la morte di stenti di una bambina si possano affrontare argomenti leggeri e trash come richiedono in molti! Tu si, passi da un argomento all’altro, ma sono argomenti che si possono affrontare sempre con intelligenza, educazione e con i toni giusti, e tu lo sai fare! In bocca al lupo".".

Mediaset continua a difendere Myrta Merlino

Il like di Myrta Merlino ad un commento simile per il popolo della rete, orfano di Barbara D’Urso e a favore di un suo reintegro a Mediaset, è stato visto come una caduta di stile per l’ex conduttrice de "L’aria che tira". Una decisione quella di mettere like ad un post dove si denigra il lavoro precedente di una collega che mal si sposerebbe anche con il nuovo stile richiesto dall’azienda. Tuttavia è stato proprio il direttore di Canale 5 Giancarlo Schieri a difendere strenuamente il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi in una nota stampa ufficiale dopo un mese dall’inizio della trasmissione:

"Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo "Pomeriggio Cinque" con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share".

Risultati dunque più che soddisfacenti per Mediaset, anche se c’è un dato che fa drizzare le antenne agli amanti delle analisi auditel: con Barbara D’Urso la seconda parte di Pomeriggio Cinque era in perenne crescita nel numero di spettatori, Myrta Merlino invece perde sempre pubblico. Staremo a vedere se la nuova padrona di casa riuscirà a convincere anche gli scettici.

