Barbara D’Urso, ecco svelato il suo futuro. Sarà protagonista di una serie Netflix La conduttrice ex Mediaset avrebbe già firmato con il colosso dello streaming. Ora è a Londra per perfezionare il suo inglese in vista della nuova avventura cinematografica.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

È tempo di futuro per Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni l’ex conduttrice di "Pomeriggio 5", allontanata senza troppe cerimonie dai vertici Mediaset, sarebbe già pronta a una nuova avventura in televisione. A quanto pare, infatti, il colosso dello streaming Netflix le avrebbe offerto una parte da protagonista in una serie internazionale. Ecco dunque spiegato il motivo del recente "trasloco" di Barbara a Londra: la presentatrice starebbe perfezionando il suo inglese in vista del nuovo impegno lavorativo. Ecco i dettagli.

Barbara D’Urso nel cast di una serie Netflix

Barbara D’Urso guarda avanti. Archiviata la delusione del licenziamento in Mediaset – che a "Pomeriggio 5" l’ha subito rimpiazzata con la collega Myrta Merlino – la conduttrice sembra già pronta a lanciarsi in nuovi, entusiasmanti progetti. Da poco è sbarcata in terra inglese, a Londra, dove sta "affinando" la sua conoscenza della lingua, in vista a quanto pare di un impegno lavorativo di livello internazionale.

Come riportato dal settimanale Di Più, infatti, la D’Urso sarebbe pronta a unirsi al cast di una serie Netflix. L’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto, ma al momento Barbara non può parlarne ufficialmente perché è ancora sotto contratto con Mediaset. "Barbarella", quindi, sarebbe stata scritturata come una delle attrici principali della serie internazionale, le cui riprese inizieranno con il nuovo anno. E per allora la D’Urso sarà finalmente "libera da ogni vincolo contrattuale", come spiega il settimanale.

Una bella novità, insomma. Anche se non si tratterebbe della prima esperienza da attrice per Barbara D’Urso. In passato aveva già recitato nella fiction "Dottoressa Giò" – dove vestiva i panni della ginecologa Giorgia Basile – e ne "Lo Zio d’America", insieme a Christian De Sica e Paolo Conticini. Ora però la sfida sarà riuscire ad esprimersi in un inglese fluente, motivo per cui la conduttrice è impegnata in queste settimane in un corso intensivo di lingua a Londra.

Il suo ritorno in patria è però previsto a breve. A novembre la D’Urso sarà impegnata a teatro con la commedia "Taxi a due piazze", dove interpreta una tassista divisa tra due mariti, uno in Piazza Irnerio e l’altro in Piazza Risorgimento. Sarà sicuramente un ottimo allenamento, per Barbara, in vista del suo debutto davanti alle telecamere del colosso Netflix.

