Muore il cane della Ferragni, gli hater commentano e Chiara e Fedez rispondono furiosi La morte del bulldog francese della Ferragni segna una giornata di lutto in famiglia, interrotta dai commenti degli haters a cui i Ferragnez rispondono a tono

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Notizia delle ultime ore è purtroppo la morte dell’inseparabile compagna dell’influencer Chiara Ferragni, stiamo parlando della sua cagnolina Matilda, il bulldog francese di 13 anni che per molto tempo ha accompagnato Chiara in tutte le sue avventure, rappresentando un’importante figura nell’arco di una buona parte della sua vita. Da quanto reso noto dalla blogger, probabilmente la sua fida compagna aveva dei problemi di saluto pregressi, che negli ultimi giorni sarebbero diventati difficili da curare. Detto questo, ad aver calamitato l’attenzione non è stata la notizia in sé, quanto il fatto che questa sia diventata un pretesto per permettere agli haters di sfogarsi nuovamente sull’imprenditrice digitale, in un momento per lei molto difficile. Le reazioni di alcuni utenti hanno poi scatenato la rabbia e la frustrazione di entrambi i Ferragnez, che hanno voluto rispondere a tono ad alcuni dei commenti più cattivi tra quelli ricevuti.

Le parole di Chiara per salutare la sua cagnolina

A farci sapere della scomparsa di Matilde è stata la stessa Ferragni, attraverso un lungo post Instagram in omaggio alla sua fida compagna: "Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai "creato" quella che è la nostra famiglia: eri tu "il cane di Chiara Ferragni" di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?". La dedica si conclude poi con una sorta di omaggio e ringraziamento al cagnolino: "Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di "sorella maggiore": hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba".

Le risposte di Chiara e Fedez agli haters

Sembra che il linguaggio usato dalla Ferragni non sia però molto piaciuto ad alcuni follower che hanno avuto da ridire sulla personificazione del cane da parte della proprietaria, soprattutto l’idea di definirla "La mia prima bimba", sembra aver attirato alcuni commenti negativi, in mezzo alle tante frasi di affetto, anche provenienti da diversi personaggi famosi. Qualcuno è però andato oltre, accusando Chiara di aver strumentalizzato l’evento per distogliere l’attenzione dalla polemica nata intorno alla sua vacanza in Sicilia durante i disastri climatici degli scorsi giorni, scrivendo: "Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia". Ovviamente l’influencer non è rimasta con le mani in mano, rispondendo: in maniera lapidaria ma molto eloquente: "Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?".

I messaggi di odio gratuito non hanno risparmiato neanche Fedez, che ha deciso di rispondere ad un commento piuttosto offensivo su Twitter che recitava: "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede". Il rapper ha infatti scritto: "Succede che se sei una me**a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri". Speriamo che i tanti commenti a supporto della coppia e in ricordo della cagnolina Matilde possano invece mitigare un po’ la rabbia di ricevere frasi cattive, anche in momenti come questi.

Potrebbe interessarti anche