Fedez e Chiara Ferragni festeggiano, Villa Matilda venduta a una cifra faraonica. Chi l’ha comprata (e cosa ci farà) Non ci sono più dubbi: i Ferragnez hanno venduto Villa Matilda a un imprenditore nordico. La dimora di lusso sul lago di Como ceduta per 13 milioni di euro.

Dopo la turbolenta separazione, Fedez e Chiara Ferragni hanno continuato a infiammare il gossip tra nuovi amori, flirt e vicende varie. Sono state varie le accuse che i due si sono lanciati: lei lo avrebbe accusato di diversi tradimenti, lui avrebbe ammesso che il caso Balocco avrebbe influito sulla rottura tra i due. E ora, dopo diverse indiscrezioni, sembra che la Villa Matilda, di loro proprietà, sia stata venduta a una cifra da capogiro. Il nuovo proprietario vuole rimanere anonimo ma qualcosa su di lui è uscito fuori. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

I Ferragnez vendono Villa Matilda sul lago di Como: la cifra ‘mostruosa’

Villa Matilda è stata venduta e, inutile dire che, gli ormai ex proprietari Fedez e Ferragni hanno ricavato una grossa cifra. La maxi villa, acquistata dagli ex coniugi nel 2023 e messa in vendita nei mesi successivi alla rottura, è passata di mano nonostante le precedenti smentite (compresa quella sulle voci di un acquisto da parte di Rihanna). La conferma è arrivata tramite un comunicato dell’agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e della società proprietaria Fly Immobiliare, controllata dalla holding di famiglia Zedef srl, che hanno annunciato "il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda", situata a Pognana Lario. La dimora, definita "tra le più prestigiosi ed eleganti del lago di Como", sarebbe stata ceduta da Fedez per 13 milioni di euro.

Chi è il nuovo proprietario di Villa Matilda e cosa ci farà

C’è grande mistero (ma anche grande curiosità) su chi ha acquistato questa villa. Stando a quanto riferisce l’ANSA, a rilevare la proprietà sarebbe stato un noto imprenditore proveniente dal Nord Europa. Sulla sua identità, però, regna il massimo riserbo: forse perché si tratta di una figura non particolarmente famosa, o forse perché preferisce mantenere un basso profilo. Resta da vedere se nei prossimi giorni o settimane emergeranno ulteriori dettagli su chi abbia deciso di comprare Villa Matilda, con l’auspicio che, qualora fosse una coppia, la loro storia non finisca come quella dei Ferragnez. Ma soprattutto, la cosa principale che ci si chiede è: "Cosa ne farà di questa villa? La utilizzerà per sé stesso, quindi per viverci, oppure la userà come investimento per i suoi affari?"

Chiara Ferragni, la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera

Sembravano innamoratissimi ma, invece, Chiara Ferragni sarebbe stata lasciata da Giovanni Tronchetti Provera. Il motivo? A quanto pare, sarebbe tornato dalla sua ex moglie e madre dei suoi figli. I due da tempo non si facevano più vedere insieme da tempo e, dopo la fine della relazione, a Ferragni è stato ‘affibbiato’ un nuovo flirt con Cristiano Caccamo. Ma l’influencer ha rotto il silenzio sul suo profilo di TikTok, con un video che sembra proprio una smentita, in cui ci sono delle scritte: "Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana."

