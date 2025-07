È morto Malcolm Jamal Warner, l'attore de I Robinson aveva 54 anni Malcolm Jamal Warner, attore celebre per aver recitato nella sitcom I Robinson, è morto all'età di 54 anni: la tragedia si è consumata in Costa Rica

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Una morte tragica e prematura quella di Malcolm Jamal Warner, attore che i fan della celeberrima serie cult I Robinson sicuramente ricorderanno per il ruolo di Theo. L’attore è morto all’età di 54 anni, mentre si trovava in Costa Rica. Stando ai resoconti della polizia del luogo, in cui Warner si trovava insieme alla sua famiglia, l’attore è morto annegato mentre stava nuotando in mare. Le autorità hanno dunque dato conferma del fatto che la causa del decesso è stata l’asfissia.

Chi era Malcolm Jamal Warner: dagli esordi al successo con I Robinson

Una notizia che ha scioccato il mondo del cinema e anche i tanti fan della sitcom, che ricordano Malcolm Jamal Warner per il ruolo di Theodore "Theo" Huxtable, che lo ha poi lanciato nel mondo del piccolo schermo. D’altronde, la sua carriera ha avuto inizio quando era ancora giovanissimo: Warner aveva solo 9 anni, nel 1983, quando esordì nella serie Saranno Famosi. Ma è l’anno successivo che viene scelto per I Robinson, serie in cui spicca il protagonista Bill Cosby, che otterrà un grandissimo successo e nella quale l’attore reciterà dal 1984 al 1992. In seguito Warner ha recitato in altre serie televisive in ruoli di minor rilievo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le dinamiche della tragedia

La sua interpretazione ne I Robinson l’ha tuttavia reso un attore riconoscibile e amato anche a distanza di molti anni dalla fine della serie. Motivo per il quale la notizia della sua morte ha scosso anche il popolo del web, soprattutto per le modalità del decesso. Come detto, l’attore si trovava in Costa Rica, nel particolare vicino a Cocles, una spiaggia a Limón, come riferito dalle autorità locali. Stando al resoconto della polizia, l’attore è stato trascinato da una forte corrente in acqua e non è riuscito a risalire a galla. Il suo corpo esanime ed è stato poi ritrovato ieri pomeriggio.

Potrebbe interessarti anche