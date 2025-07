Hogwarts diventa realtà: HBO costruisce una scuola vera per i baby maghi della nuova serie di Harry Potter Incredibile ma vero: HBO costruisce una vera Hogwarts per far studiare i baby attori della nuova serie di Harry Potter tra incantesimi, grammatica e matematica

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dobbiamo farcene una ragione perché ormai sarà cosi per molto tempo: fino a quando non uscirà la serie Harry Potter, di HBO, non si farà altro che parlarne, un giorno sì e l’altro pure. Quindi, perché non rimanere informati sulle ultime notizie? Ebbene, sappiate che ne abbiamo una notizia da svelarvi davvero incredibile e, a nostro parere, ha un bellissimo fine. Sembra che la produzione della serie abbia deciso di costruire una scuola momentanea per permettere ai giovanissimi attori di proseguire gli studi durante le riprese. Davvero una bella iniziativa, vero? Cerchiamo di scoprire maggiori dettagli.

Harry Potter, HBO ‘realizza’ la scuola di Hogwarts per i piccoli maghi: ecco come

Quanti bambini, guardando i film di Harry Potter, hanno desiderato di essere studenti della scuola di Hogwarts? Sicuramente tantissimi, non abbiamo dubbi. Sembra assurdo, ma questo sogno potrebbe diventare realtà, per così dire. Per la nuova serie di Harry Potter prodotta da HBO, gli studi Warner Bros. di Leavesden ospiteranno una vera scuola per bambini-attori, attiva per i prossimi 8-10 anni. Il progetto prevede aule temporanee dove giovani interpreti come Dominic McLaughlin e Arabella Stanton potranno studiare tra una scena e l’altra. La struttura, autorizzata dal Three Rivers District Council, sarà composta da edifici mobili e accoglierà fino a 600 studenti nei giorni più intensi, con una media di circa 150 durante le riprese ordinarie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 5:30 alle 20:30, per adattarsi al calendario delle riprese, che include scene notturne e delle riprese in esterna. Sebbene nei documenti ufficiali non si citi direttamente Harry Potter, si fa riferimento a una nuova serie TV di grande rilievo destinata a occupare gli studi per un lungo periodo. Il progetto ha preso ufficialmente il via il 15 luglio, con l’inizio delle riprese annunciato proprio da HBO.

Harry Potter, 32.000 bambini ai casting della serie HBO

La selezione per i ruoli principali della nuova serie di Harry Potter ha coinvolto 32.000 bambini da tutto il mondo, alla ricerca dei volti ideali per interpretare Harry, Hermione e Ron. Come vi abbiamo spiegato in un precedente articolo, i protagonisti scelti sono Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron) e Lox Pratt (Draco Malfoy). Completano il cast Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Paciock) e Amos Kitson (Dudley Dursley). I giovani attori vivranno un’esperienza unica: interpretare i celebri personaggi di J.K. Rowling e crescere sul set. Il debutto della serie è previsto per il 2027 su HBO e HBO Max, dando inizio a una nuova avventura tra magie e vita scolastica.

Potrebbe interessarti anche