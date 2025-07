The Big Bang Theory, la celebre serie nerd avrà uno spin-off folle: Stuart dovrà salvare il Multiverso in chiave comica HBO Max dà il via libera a Stuart Fails To Save The Universe, lo spin-off della serie nerd The Big Bang Theory, che potrebbe riaccogliere alcuni personaggi.

Abbiamo riso (e tanto), l’abbiamo amata e da quando si è conclusa non abbiamo fatto altro che sperare in una nuova stagione o in uno spin-off. Ad oggi, si può dire che il nostro desiderio potrebbe avverarsi: HBO ha dato il via libera a Stuart Fails To Save The Universe, uno spin-off sci-fi dell’amatissima serie The Big Bang Theory. Avete capito benissimo, ritroveremo sul piccolo schermo alcuni dei personaggi più amati della sitcom, ma… restate con i piedi per terra perché sarà una serie ‘particolare‘ con protagonisti dei volti specifici. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa incredibile notizia che, sicuramente, avrà migliorato la giornata di alcuni di voi (se ne siete fan).

The Big Bang Theory, cosa sappiamo sulla serie spin-off Staurt Fails To Save The Universe

HBO Max, dopo il rebranding sotto Warner Bros. Discovery, ha confermato la produzione dello spin-off Stuart Fails to Save The Universe, ambientato nell’universo di The Big Bang Theory. La serie vedrà Kevin Sussman tornare nei panni di Stuart Bloom, con Lauren Lapkus (nel ruolo di Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry), già presenti nella sitcom originale. Chuck Lorre, creatore dello show, sarà produttore esecutivo insieme a Bill Prady e Zak Penn. Lorre ha definito la serie "un mix di fantascienza e commedia, con un ampio impiego di effetti visivi in CGI". Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare avanti l’eredità di The Big Bang Theory. Questo nuovo capitolo non sarebbe stato possibile senza l’ingegno creativo di Chuck Lorre e Bill Prady, arricchito dall’apporto unico di Zak Penn".

I primi dettagli sulla trama di Stuart Fails To Save The Universe

L’annuncio ufficiale ha svelato che Stuart Fails To Save The Universe racconta la storia di Stuart, proprietario di un negozio di fumetti, che deve riparare una frattura nella realtà causata da un esperimento fallito di Sheldon e Leonard, i quali hanno creato un dispositivo che provoca il collasso del multiverso. Accompagnato da Denise, il geologo Bert e il fisico quantistico Barry Kripke, Stuart affronta versioni alternative dei personaggi di The Big Bang Theory provenienti da realtà parallele. È probabile che alcuni membri del cast originale tornino nei loro ruoli, forse potrebbe esserci un cameo di Jim Parsons (Sheldon) e Johnny Galecki (Leonard), legati all’esperimento.

Perché The Big Bang Theory continua ad essere un successo senza tempo?

Fateci caso, ancora oggi, alle 20:15 circa, su 20 Mediaset (ma disponibile anche in streaming su Netflix, Prime Video, Disney+ e NOW) continuano ad essere trasmessi episodi di The Big Bang Theory (precisamente due, dal lunedì al sabato), senza sosta. Anche se si giunge alla puntata finale dell’ultima stagione della serie, subito dopo riparte dall’inizio. Ecco, vi siete mai chiesti il perché? Il motivo è semplice: la gente vuole spensieratezza, vuole leggerezza, desidera sorridere (magari mentre cena) e vuole farlo in compagnia di una sitcom divertente ma, allo stesso tempo, molto interessante perché si apprendono nozioni scientifiche che rimarranno impresse per il modo in cui vengono dette.

L’amato gruppo di amici, composto da Sheldon, Leonard, Howard e Raj (a cui poi si sono aggregate Penny, Bernadette ed Amy) lavorano al Caltech di Pasadena. Intelligentoni che hanno conquistato milioni di persone per la loro genuinità, la loro sbadataggine e il loro essere così ‘nerd‘. Per loro esistono solo fumetti, videogiochi, cibi diversi ogni sera e… ragazze. Per tutti, tranne Sheldon, germofobico cronico, con un fare da robot che ripudia qualsiasi forma di contatto umano, incapace di comprendere il sarcasmo ma che, con il passare del tempo ‘si ammorbidisce’ grazie all’amore per Amy, la neurobiologa che sposerà e con la quale vincerà il Premio Nobel per la Fisica. Insomma, una serie che ha fatto centro in tutto e per tutto e che tuttora continua ad essere seguita e richiesta.

