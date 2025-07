Scrubs torna in TV, confermata la serie reboot: il cast stellare riunito tra risate, nostalgia e sorprese Il cult medical che ha appassionato milioni di fan torna in una nuova versione: storici protagonisti, volti inediti e segreti pronti a emergere tra le corsie

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ una serie che ha fatto ridere e commuovere milioni di persone, grazie a questo connubio perfetto che lascia sempre un qualcosa di speciale in chi la guarda. Ora, finalmente, i fan accaniti (e non solo) possono gioire: ABC ha ordinato il reboot di Scrubs, tra novità, ritorni e, ovviamente, new entry. Ma andiamo con ordine. Questo è uno show che strappa sempre delle risate ma, al contempo, succede qualcosa di incredibile che ci trasporta in ‘un’altra dimensione’, ovvero, quella in cui si piange e si resta scioccati (forse per un tragico evento). In poche parole, ha tutto ciò che una buona serie deve avere per fare centro e, possiamo dire a gran voce, che questa ci è riuscita pienamente. Di seguito, tutti i dettagli della notizia.

Scrubs, la serie reboot è realtà: i primi dettagli e i ritorni tanti attesi

ABC ha ordinato la produzione di un reboot di Scrubs, che vedrà il ritorno di Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, coinvolti anche come produttori insieme a Bill Lawrence, creatore della serie originale diventata un cult. Gli showrunner saranno Tim Hobert e Aseem Batra. La storia seguirà JD Dorian e Christopher Turk che, dopo anni, tornano a lavorare insieme in un mondo medico cambiato, con nuovi tirocinanti, ma con la loro amicizia rimasta intatta. Tra i personaggi ritroveremo Elliot (Sarah Chalke) e forse anche l’infermiera Carla Espinosa, interpretata da Judy Reyes, nonostante l’impegno di quest’ultima nella serie High Potential con Kaitlin Olson.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bill Lawrence ha dichiarato: "Scrubs significa così tanto per me. Sono così entusiasta per l’opportunità di riunire il gruppo." Lo sceneggiatore aveva spiegato che stava valutando un revival con i protagonisti originali e nuovi personaggi, mantenendo lo stesso spunto narrativo. La serie originale è andata in onda per sette stagioni su NBC e due su ABC.

Perché Scrubs è una serie che va vista (senza ‘se’ e senza ‘ma’) e dove cercarla in streaming

Come vi abbiamo già spiegato prima, Scrubs è una serie che piace e che ha accompagnato tantissimi ragazzi e ragazze nella loro crescita non solo per il mix insolito ma perfetto di umorismo e drammaticità, ma anche per altri fattori. I protagonisti non sono personaggi privi di difetti, anzi. Lo show racconta la crescita personale e professionale di J.D., che da specializzando impaurito diventa un medico competente e sensibile. Accanto a lui, l’amico Turk diventa un ottimo chirurgo, si sposa con Carla e mette su famiglia, mentre Elliot cerca fiducia in sé stessa e trova l’amore proprio in J.D.

Anche il burbero dottor Kelso, pur restando scorretto e sarcastico, mostra qualche segno di umanità, specialmente verso il figlio Harrison. La serie è divertente, politicamente scorretta e piena di momenti esilaranti, ma custodisce un cuore profondo e toccante sotto l’ironia. Trovate la serie in streaming sulle piattaforme Disney+ e Prime Video.

Potrebbe interessarti anche