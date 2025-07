Barbie torna al cinema, ma dimenticate Margot Robbie: il nuovo film è animato (e lo fanno i produttori dei Minions) Niente Greta Gerwig né Margot Robbie: il nuovo film di Barbie sarà animato e firmato da Illumination, lo studio dei Minions e di Super Mario Bros. - Il Film

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nel 2023 (chi ha una buona memoria può confermarlo) i cinema sono stati inondati di rosa… ricordate perché? E’ stato l’anno in cui è uscito il film Barbie, diretto da Greta Gerwig, e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Inaspettatamente per molti, la pellicola ha riscosso un successo incredibile, ha conquistato il pubblico (che si sa, il più delle volte è il critico più severo) e sbancato al botteghino. Infatti, ha incassato 162 milioni di dollari nel weekend di apertura, segnando il miglior debutto di sempre per una regista donna. Con questo risultato, Gerwig ha superato il precedente record di Wonder Woman di Patty Jenkins (103 milioni). Nelle ultime ore, una notizia ha attirato la nostra attenzione: a quanto pare, il prossimo film di Barbie si farà ma non sarà un sequel, anzi sarà diverso. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Barbie, il nuovo film sarà animato e lo produrrà Illumination

Chi si aspettava un sequel di Barbie dovrà ricredersi perché non ci sarà. O meglio, un nuovo film verrà realizzato ma non sarà come ve lo aspettate. Le fonti di Deadline rivelano che Mattel Studios avrebbe siglato un accordo con Illumination per realizzare il primo film d’animazione di Barbie destinato al cinema, che sarà distribuito da Universal Pictures. Al momento, nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Illumination non ha bisogno di presentazione ma ci fa piacere menzionare qualche loro lavoro: è noto per grandi successi come la saga di Cattivissimo Me, Minions, Pets, Sing e Il Grinch del Dr. Seuss, oltre ai recenti hit The Super Mario Bros. – Il Film e Migration. Il nuovo film Barbie si aggiungerà al loro calendario, anche se non c’è ancora una data di uscita ufficiale.

Il live-action di Barbie ha incassato oltre 1,44 miliardi di dollari, diventando il film con il maggior incasso del 2023, uno dei più redditizi di sempre e il più proficuo diretto da una regista donna, stabilendo nuovi record per Warner Bros. Discovery. Nonostante le speculazioni su un sequel, al momento non ci sono conferme. Margot Robbie e Greta Gerwig sono entrambe impegnate in altri progetti, tra cui il rilancio della saga Le Cronache di Narnia con Netflix.

Dove vedere in streaming il film Barbie

Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, il film Barbie vanta la presenza di altri attori, come: America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, Helen Mirren, Emerald Fennell, Dua Lipa. Se desiderate vederlo in streaming, lo trovate sulle piattaforme:

Netflix

Rakuten TV

Apple TV

Prime Video

