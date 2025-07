Addio a Michael Madsen: il dolore per la perdita del figlio, gli iconici ruoli nei film di Quentin Tarantino e dove vederli Nella sua carriera Michael Madsen, morto a Malibù, ha dato vita a personaggi indimenticabili e lavorato con grandi artisti, tra cui Quentin Tarantino

E’ morto Michael Madsen, attore feticcio di Quentin Tarantino che ha regalato al mondo tanti ruoli indimenticabili, soprattutto nelle vesti dell’assassino psicopatico per eccellenza, in film che ormai fanno parte della storia del cinema. Madsen è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibù proprio la mattina di giovedì 3 luglio, e pare che le cause del decesso, secondo quanto riferito dai suoi agenti, siano da attribuire a un arresto cardiaco, ma al momento non abbiamo altri dettagli in merito. Madsen, lo ricordiamo, aveva 67 anni.

Morto Michael Madsen: l’attore feticcio di Quentin Tarantino

Michael Madsen è stato uno dei attori più apprezzati da Quentin Tarantino, tanto che nella sua carriera ha dato il volto a molti personaggi indimenticabili nei suoi film, che sono diventati dei veri e propri cult nel tempo, come Le Iene, in cui interpreta il sadico malvivente Mr. Blonde. La pellicola, per chi volesse (ri)vederla, è disponibile in streaming su Prime Video, Apple TV e Rakuten TV.

Tra gli altri film in cui è stato diretto dal regista, che lo ha scoperto nei primi anni ’90 grazie alla sua interpretazione in Uccidimi due volte (Prime Video), diretto da John Dahl e nel quale ha il ruolo di un killer psicopatico, ricordiamo il primo e secondo capitolo di Kill Bill (Prime Video e Apple TV+) e i più recenti The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood, entrambi presenti su Tim Vision e Apple TV+, anche se il primo si trova anche su Netflix.

Ma prima della collaborazione con Tarantino, non sono mancati altri ruoli importanti che hanno permesso all’attore di essere (ri)conosciuto in tutto il mondo, come quelli in Donnie Brasco e nell’altrettanto celebre Thelma e Louise di Ridley Scott, dove ha recitato insieme a Susan Sarandon e Geena Davis. Per chi volesse recuperare quest’ultimo film, è disponibile in streaming su Prime Video e Apple TV+, tra gli altri servizi.

Nella sua carriera ha lavorato con numerosi registi di grande calibro, come Barry Levinson, Oliver Stone e Lawrence Kasdan. Per quest’ultimo ha preso parte alla pellicola Wyatt Earp (con Kevin Costner), dove ha vestito i panni di uno dei fratelli Earp, una performance recuperabile sempre su Prime Video e Apple TV+.

Non solo cinema: le passioni di Michael Madsen, il cattivo duro ed enigmatico

Michael Madsen aveva una passione particolare per la poesia, tanto che a breve uscirà una sua raccolta intitolata Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems. Non solo, perché l’attore amava anche il teatro e la fotografia: aveva realizzato un libro fotografico intitolato "Signs of Life", che conteneva anche alcune delle sue poesie.

La morte del figlio

L’attore, lo ricordiamo, ha perso suo figlio Hudson a causa di una ferita d’arma da fuoco alla testa che sembra riconducibile, per le autorità competenti, a un caso di suicidio. Nel 2022, a pochi giorni dalla sua morte, ha parlato per la prima volta della sua tragica perdita: "Sono scioccato di quando è accaduto a mio figlio, ho parlato l’ultima volta con lui solo pochi giorni fa, mi aveva detto di essere felice e l’ultimo messaggio che ho ricevuto da lui diceva: ‘Ti voglio bene papà‘: non ho mai visto nessun segno di depressione. È tutto così tragico e triste. Sto solo cercando di dare un senso a tutto questo e capire cosa sia successo". In quella occasione, poi, ha aggiunto: "Stava affrontando le tipiche sfide della vita dovute alle finanze, ma voleva una famiglia. Stava guardando al futuro, quindi il tutto è assurdo. Non riesco assolutamente a capire cosa sia successo".

