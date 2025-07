Amanda Knox 'riapre' il caso Meredith Kercher: la storia vera arriva su Disney+ È in arrivo su Disney+ una nuova serie dedicata alla figura di Amanda Knox, celebre per il coinvolgimento nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher

Il mondo del true crime è ormai in ascesa sulle piattaforme streaming, e in questo panorama la figura di Amanda Knox resta una delle più discusse e chiacchierate. È diventata un nome noto a livello globale a causa del suo coinvolgimento nell’omicidio di Meredith Kercher, caso molto delicato, che ha trovato la sua risoluzione tra vari stravolgimenti. Nonostante l’assoluzione di Knox, la sua figura resta, ancora oggi, oggetto di intenso dibattito mediatico e pubblico, motivo per il quale attirerà sicuramente grande pubblico la nuova serie TV di Disney+ a lei dedicata.

Quando esce e dove vedere in streaming la nuova serie su Amanda Knox

The Twisted Tale of Amanda Knox è la nuova serie dedicata al caso Kercher, con focus proprio sulla sua coinquilina, finita al centro delle indagini e delle accuse per l’omicidio. La nuova serie debutterà mercoledì 20 agosto in Italia sulla piattaforma streaming Disney+ con due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana.

La storia vera di Amanda Knox e il caso Kercher

La miniserie si ispira, dunque, alla storia vera di Amanda Knox. Per chi non lo conoscesse o non ricordasse il caso, la storia ha inizio la mattina del 2 novembre 2007, quando Meredith, studentessa britannica in Erasmus a Perugia, viene trovata morta nella casa che condivideva proprio con Knox. Le indagini portarono rapidamente all’arresto di Amanda e del suo fidanzato dell’epoca Raffaele Sollecito, oltre che di Rudy Guede. Dopo processi complessi e contraddittori, Knox e Sollecito sono inizialmente condannati, poi assolti in appello, e infine nuovamente condannati, prima di essere definitivamente assolti dalla Corte di Cassazione italiana nel 2015, per non aver commesso il fatto. Rudy Guede, invece, è stato condannato per l’omicidio di Meredith, con sentenza definitiva.

La serie di Disney+ vede tra i protagonisti Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei. The Twisted Tale of Amanda Knox è inoltre prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. Tra i produttori esecutivi spicca la stessa Amanda Knox con Chris Robinson (per la Knox Robinson Productions).

