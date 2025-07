Michael Madsen, volto iconico e spietato di Kill Bill e Le Iene: Quentin Tarantino perde il suo cowboy più tormentato L’attore americano si è spento a 67 anni: icona del cinema di Tarantino, era celebre per il carisma ruvido e l’amicizia intensa con il regista di Pulp Fiction

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Il mondo del cinema è in lutto (di nuovo). Questa volta a spegnersi è stata una star americana di grande talento, Michael Madsen. L’attore, tanto caro a Quentin Tarantino, è morto all’età di 67 anni per arresto cardiaco nella sua casa di Malibu. Celebre per ruoli in film come Le Iene, Kill Bill e Donnie Brasco, ha ottenuto grande fama soprattutto con il personaggio di Mr. Blonde, noto per una scena cult in Le Iene (in cui tortura un agente un agente di polizia mentre balla sulle note di Stuck In The Middle With You). Ha lavorato in numerose pellicole di Tarantino, tra cui Kill Bill: Vol. 1, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood. Vediamo insieme tuti i dettagli di questa notizia.

Michael Madsen, volto indimenticabile di tanti film: da Thelma & Louise a Donnie Brasco

Ieri, giovedì 3 luglio 2025, ci ha lasciati un ‘pezzo da 90’ del cinema: Michael Madsen è morto e ha creato un vuoto indelebile non solo nel cinema contemporaneo ma anche in milioni di fan sparsi per il pianeta. Le sue interpretazioni erano impeccabili ed era definito l’attore ‘feticcio’ di Tarantino. Madsen si fa conoscere con i film WarGames (1983) e The Natural (1984), ma la popolarità la raggiunge con altre due pellicole: The Doors e Thelma & Louise (1991). Riscuote grandissimo successo soprattutto grazie a Reservoir Dogs (Le Iene 1992), dove interpreta Mr. Blonde, indimenticabile per la scena di tortura ai danni di un poliziotto. Ha poi recitato in titoli importanti come Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002) e Sin City (2005), ma, nel corso della su carriera lavorativa ha alternato anche lavori in film minori per motivi economici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere in streaming Kill Bill: Vol. 1 e 2, con l’iconico Michael Madsen

Ma il film con Madsen che noi tutti ricordiamo e che ci ha lasciato un segno, è senza dubbio, Kill Bill. Questa pellicola rappresenta uno dei ruoli più iconici della sua carriera: la storia si svolge in un universo dominato dalla vendetta, in cui la Sposa, ovvero una ex assassina, (interpretata da Uma Thurman) dà la caccia ai membri della sua ex-squadra dopo il tradimento di Bill. Nei due capitoli, Volume 1 e Volume 2, Madsen interpreta il personaggio di Budd, fratello minore di Bill ed ex assassino, che emerge come una figura complessa, ritiratasi dalla vita violenta di O-Ren Ishii. Di seguito, vi diremo dove poter guardare in streaming i due volumi:

Kill Bill: Volume 1

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Kill Bill: Volume 2

Prime Video

Rakuten TV

Apple TV

Michael Madsen, il rapporto con Quentin Tarantino

Il rapporto tra Michael Madsen e Quentin Tarantino nasce dapprima, come prettamente collaborativo, per la pellicola Le Iene (1992). I due ebbero anche delle tensioni (in particolare quando Madsen rifiutò di prendere parte a Pulp Fiction) ma furono superate alla grande, tanto che l’attore partecipò, poi, in altri suoi film come Kill Bill, The Hateful Eight e Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino ha definito il suo amico un "uomo profondo, capace di esplorare la mascolinità in modi autentici e sfaccettati."

Potrebbe interessarti anche