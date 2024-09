Morte di Gioele Putzu, interviene Selvaggia Lucarelli: "Fedez ha ragione" La scrittrice ha preso le difese del rapper dopo le accuse del padre del bambino di 9 anni morto poco prima di un suo concerto.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dure critiche a Fedez dopo la morte di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni morto lo scorso fine settimana. Il piccolo è stato schiacciato da una porta di calcio a Ozieri, in Sardegna, mentre in paese si celebrava la festa patronale, e dove poche ore dopo si è tenuto anche un concerto del rapper milanese. Proprio per questo il cantante è stato travolto dalle polemiche. La più dolorosa è quella del padre della vittima, Ivan Putzu, che non ha perdonato a Fedez di essersi esibito nonostante la tragedia appena successa: "Ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. (…) Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore". Parole dure a cui l’ex giudice di X Factor non ha mai replicato, ma che hanno scosso l’opinione pubblica.

A prendere le difese di Federico Lucia, questa volta, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. La scrittrice per una volta ha sotterrato l’ascia di guerra e ha detto la sua sulla vicenda: "Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino". La penna del Vaso di Pandoro ha però colto l’occasione per lanciare anche una frecciatina, sottolineando che il rapper si trovi a vivere un’esperienza simile a quella da lei vissuta quando mise in discussione la raccolta fondi per Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma che perse una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia.

Morte Gioele Putzu, la dura critica del padre a Fedez

L’attacco di Ivan Putzu, il padre del piccolo morto ad Ozieri sabato 14 settembre, è stato molto duro. L’uomo ha contestato a Fedez di essersi esibito nel suo concerto, durante la festa patronale, nonostante pochissime ore prima il suo bambino morisse a pochi metri dal palco. "Ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. In quel momento che cantavi a Ozieri, ero a terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi. Noi abitiamo a Olbia, siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore".

Parole pesanti e dolorose, a cui il rapper di Rozzano non ha mai replicato. L’unico commento del cantante è arrivato ancora prima, quando sul web in molti avevano polemizzato sulla vicenda: "Sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco, prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico di fare un minuti di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza di tutta la piazza alla famiglia e nessuno si è permesso di dire nulla. Vergogna a chi? Ma come si fa? Solo perché sono andato virale con l’autotune? Questo la dice lunga sullo stato dell’informazione italiana, fate schifo".

Selvaggia Lucarelli difende Fedez (con riserva)

Nonostante il passato burrascoso che li lega, a prendere le difese di Fedez è scesa in campo Selvaggia Lucarelli. La scrittrice ha voluto dire la sua sulle polemiche che hanno travolto il rapper dopo la tragica morte di Gioele Putzu, e su Instagram ha sentenziato: "Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino". Poi ha aggiunto una stoccata: "Il nostro eroe sta sperimentando esattamente quello che ho vissuto io sulla vicenda dello squalo (e a cui lui si è attaccato con voracità per danneggiarmi). È il potere della vittima. Puoi avere ragione quanto vuoi – continua la giornalista – ma di fronte alla vittima che racconta che tu sei un bastardo (e alla stampa che l’asseconda), la verità non conta più". Il riferimento di Lucarelli è chiaro, e riguarda i dubbi che lei sollevò in merito alla raccolta fondi per Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma che perse una gamba in seguito all’attaccato di uno squalo in Australia.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche