Grande Fratello “dimezzato” da Mediaset: Signorini perde il lunedì, perché I listini di Publitalia ufficializzano lo stop alla doppia puntata settimanale da dicembre: Signorini perderà il lunedì sera per lasciar spazio a Zelig.

Scattata quasi due mesi fa, l’edizione 2023 del Grande Fratello si appresta a vivere un cambio radicale riguardo al suo calendario di messa in onda. Così come aleggiava nell’aria da tempo, il reality di Alfonso Signorini riceverà una "sforbiciata" da Mediaset, pronta a dimezzare le puntate settimanali del programma per lasciar spazio a nuove proposte televisive che animeranno il palinsesto autunno-inverno dell’ammiraglia del "Biscione".

Grande Fratello, addio alla doppia puntata settimanale: perché

Sin dallo start stagionale, Signorini quest’anno ha fatto gli straordinari andando in onda due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. Ora però questa doppia finestra è destinata a concludersi. Il motivo? Non sarebbe colpa degli ascolti non esaltanti collezionati dalle prime puntate del programma, che sta faticando a catalizzare l’attenzione dei telespettatori anche a causa della nuova linea mediatica varata su indicazione di Pier Silvio Berlusconi, con meno vipponi (o pseudo-tali) e un’attenzione spasmodica a evitare pericolose sbandate verso dinamiche eccessivamente trash. In realtà, ai piani alti di Cologno Monzese questa riduzione delle puntate del Grande Fratello era ampiamente prevista, principalmente per due ragioni: in primis, la necessità di rallentare il ritmo di un format che, con un prolungamento a oltranza del doppio slot settimanale, avrebbe rischiato una pericolosa sovraesposizione mediatica con effetti controproducenti sul pubblico; ma anche e soprattutto per la volontà di Mediaset di dar spazio a nuovi programmi che andranno a occupare la casella in prime time lasciata libera dal Grande Fratello.

Cosa va in onda al posto del Gf: Signorini sostituito da Zelig

Nel dettaglio, il Grande Fratello manterrà esclusivamente la puntata al giovedì sera. È quanto si apprende dai listini di Publitalia (una sorta di menù à la carte dei prossimi palinsesti che il "Biscione" dedica agli investitori pubblicitari), dai quali si apprende che la serata del lunedì a partire dalla fine di novembre passerà dalle mani di Signorini a quelle di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, pronti a timonare una nuova edizione dello show comico Zelig. Tra le altre novità in arrivo in prima serata su Canale 5, spiccano anche Io Canto, il nuovo format canoro di Gerry Scotti che verrà piazzato nello slot del mercoledì sera, e l’attesissima ripartenza di Ciao Darwin che andrà in scena il venerdì sera.

Grande Fratello, il mistero della durata

Resta da capire se l’addio alla doppia uscita settimanale del Grande Fratello sarà un cambiamento definitivo o solo transitorio. Il reality già lo scorso anno ha vissuto una diminuzione della programmazione tra novembre e dicembre per poi ritrovare la seconda puntata con l’inizio del nuovo anno. Potrebbe accadere lo stesso anche in questa edizione, molto dipenderà dalla durata effettiva del programma, un’informazione che resta ancora avvolta nel mistero. Stando agli spifferi provenienti da Cologno Monzese, questa stagione del Grande Fratello dovrebbe andare in onda fino a gennaio, chiudendo i battenti diversi mesi prima rispetto alle ultime edizioni (terminate a inizio primavera, dopo oltre sei mesi di messa in onda no stop). Se questa ipotesi fosse confermata, probabilmente da novembre fino alla puntata finale non rivedremo Signorini e la sua colorata truppa di gieffini in onda il lunedì sera. Questa, però, rimane un’ipotesi non confermata da Mediaset, che probabilmente intende valutare i prossimi ascolti del reality prima di decidere fino a quando mantenerlo in onda.

