Mediaset, addio choc a una fiction amatissima: arriva la conferma da uno dei protagonisti. Cosa sappiamo Pare che la terza stagione di una nota serie, in 'pausa' dal 2024, verrà messa da parte dai vertici della rete. Nonostante buoni ascolti e un pubblico fedele. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Brutte notizie per i fan di una fiction Mediaset amatissima. Il Patriarca, che ha concluso la sua seconda stagione su Canale 5 lo scorso dicembre 2024, rischia adesso di finire ‘in soffitta’ per decisioni interne all’azienda. Lo show con protagonista Claudio Amendola, nei panni dell’imprenditore e narcotrafficante Nemo Bandera, potrebbe infatti fermarsi senza un effettivo rinnovo della terza stagione. Anche perché, di recente, un altro protagonista della serie ha fatto capire ai fan social di non avere notizie incoraggianti. Mentre gli attuali impegni di Amendola, con I Cesaroni, escludono un eventuale ritorno de Il Patriarca in tempi rapidi. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Mediaset, l’addio choc al Patriarca con Claudio Amendola

Si addensano le nubi sulla fiction Mediaset Il Patriarca, terminata lo scorso dicembre – era la seconda stagione – e a quanto pare finita in fretta nel dimenticatoio. La serie con protagonista Claudio Amendola, però, si era guadagnata in poco tempo una nutrita fetta di appassionati. Con dati auditel per nulla negativi: la prima stagione aveva esordito con oltre 3,2 milioni di telespettatori (share del 19,2%), e la seconda era rimasta su livelli accettabili, ovvero 2,2 milioni di spettatori e 13,4% di share nella puntata d’apertura.

Nonostante questo, però, dai piani alti del Biscione non si è saputo più nulla. Nemo Bandera, dopo due stagioni e 24 episodi al cardiopalma, potrebbe restare solo un lontano ricordo. E a confermare questa ipotesi, purtroppo, si è aggiunto di recente un dettaglio non da poco.

La ‘conferma’ social sul futuro de Il Patriarca

Il segnale è arrivato da Niccolò Centioni, attore noto per il ruolo di Rudy ne I Cesaroni, che rispondendo ad alcune domande su Instagram ha mandato nel pallone i fan de Il Patriarca. Quando gli è stato chiesto, infatti, se in futuro ci saranno nuovi episodi della fiction, lui ha ammesso di non saperne nulla. Segno che probabilmente niente si è mosso per una terza stagione dello show.

Per di più, colpisce il fatto che Amendola sarà impegnato sul set de I Cesaroni fino a fine agosto 2025. Il che significa: nessuno spazio per eventuali riprese de Il Patriarca nel futuro prossimo. Se proprio Mediaset si deciderà, lo farà più avanti. Quindi una terza stagione (nella migliore delle ipotesi) potrebbe arrivare non prima del 2026. Staremo comunque a vedere, come sempre. Sperando in qualche ripensamento o chiarimento dai piani alti. Perché altrimenti l’ennesima serie amata dai fan verrà lasciata a metà. E sarebbe davvero un grosso peccato.

