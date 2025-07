I Cesaroni tornano su Iris: Lucia nasconde segreti dolorosi, Cesare si converte dopo l'incidente Nelle puntate de I Cesaroni, Lucia non sa come dire a Stefania che la colpa è tutta sua, mentre Cesare pensa di essere un miracolato: le anticipazioni

I Cesaroni sono tornati in televisione, ma non sui canali principali di Mediaset e in prima serata. Questa volta, infatti, le puntate si potranno vedere nel weekend, quindi domani, sabato 26 luglio 2025, alle ore 7:50 su Iris, e domenica 27 luglio, alle 7:40 sempre su Iris. Ma scopriamo insieme, tramite le anticipazioni, cosa vedremo negli episodi in replica de I Cesaroni, una delle fiction più amate della tv che presto tornerà su Canale 5 con le puntate inedite della settima stagione e un cast in parte rinnovato che ha suscitato una serie di polemiche soprattutto per la bordata di Claudio Amendola nei confronti di Elena Sofia Ricci, che non ha mancato di rispondere a tono.

I Cesaroni, le anticipazioni della puntata del 26 luglio 2025

Le repliche de I Cesaroni sono giunte alla stagione 2 della fiction Mediaset e, stando alle anticipazioni del 26 luglio, siamo già arrivati alla puntata intitolata "I segreti sono come i cereali nel latte". Nell’episodio 21, infatti, piccoli segreti angustiano tutta la famiglia, dai più grandi di età ai giovanissimi. Lucia (Elena Sofia Ricci) lancia un gavettone che colpisce Stefania (Elda Alvigini) e le fa perdere l’incontro della sua vita con un famoso scrittore, mentre Giulio (Claudio Amendola) ed Ezio (Max Tortora) credono che Cesare (Antonello Fassari) nasconda loro il suo vizio del gioco. Eva (Alessandra Mastronardi), a sua volta, non riesce a parlare a Marco (Matteo Branciamore) della storia con Alex, e il piccolo Mimmo è disposto a sopportare il mal di denti, pur di non andare dal dentista. Ma presto tutti i nodi verranno al pettine.

I Cesaroni, puntata 27 luglio 2025: cosa vedremo su Iris

Il secondo appuntamento con le repliche de I Cesaroni è fissato per domenica 27 luglio su Iris e vedrà la famiglia più nota d’Italia, dopo i Martini di Un medico in famiglia, alle prese con un’altra esilarante avventura. Infatti, nell’episodio 22 de I Cesaroni 2, intitolato "Playback", Cesare (Antonello Fassari), scampato allo scontro con un lampadario caduto in bottiglieria durante il passaggio della processione di San Saverio, pensa di essere un miracolato e subisce un’improvvisa conversione. Questo accadimento fa preoccupare Giulio (Claudio Amendola), che però poi sfrutta la situazione a loro vantaggio. Comincia infatti una truffa ai fedeli, convinti da Ezio (Max Tortora) che la statua del Santo portata alla bottiglieria parli. Ma il rischio è alto perché potrebbero finire in prigione sia Giulio che Ezio. Marco (Matteo Branciamore), intanto, vorrebbe chiudere con la musica, mentre Alice dimentica Umberto e si avvicina sempre più a Walter (Ludovico Fremont).

Quando e dove vedere I Cesaroni in tv e streaming (sabato 26 e domenica 27 luglio 2025)

I Cesaroni andrà in onda su Iris sabato 26 e domenica 27 luglio 2025. Appuntamento al mattino a partire dalle ore 07:40 circa. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli episodi della fiction.

