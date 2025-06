I Cesaroni 7, dove vedere in streaming e in tv la serie in attesa della nuova stagione La stagione 7 della serie comedy familiare sta per arrivare: per ingannare l'attesa, ecco dove recuperare tutte le prime sei stagioni in streaming

CONDIVIDI

La nuova stagione de I Cesaroni, serie tv comedy familiare andata in onda sulle reti Mediaset dal 2006 al 2014 per un totale di 142 episodi, sta davvero per arrivare. L’attesa reunion, però, dovrà fare a meno di alcuni dei personaggi più amati. Max Tortora, interprete di Ezio Masetti, ha infatti annunciato che non tornerà per concentrarsi su altri progetti all’attivo. Discorso simile anche per Elena Sofia Ricci, nella serie Lucia Liguori. Per la nativa di Firenze il discorso sembra chiuso, sebbene la produzione sia tornata più volte alla carica offrendo cifre anche importanti per un cameo a sorpresa. Tra le assenti anche Alessandra Mastronardi, volto di Eva Cudicini, per cui sembra che la chiamata per partecipare alla nuova stagione della serie non sia mai arrivata. In attesa di vedere cosa ci attende in ne I Cesaroni 7, ecco dove rivedere in streaming le prime 6 stagioni.

Dove vedere I Cesaroni in streaming

Basata sul format spagnolo Los Serrano, la serie racconta della vita della famiglia allargata, appunto, dei Cesaroni, venutasi a creare dalle seconde nozze di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) e Lucia Liguori (Elena Sofia Ricci). I due, ex fidanzati da giovani, ritrovano la passione e decidono di trasferirsi nella residenza romana dell’uomo, in cui vive con i tre figli Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo). Assieme a Lucia arrivano anche le due figlie della donna, Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Attorno alla famiglia Cesaroni-Cudicini gravita un cosmo di personaggi più o meno strambi, tra cui il fratello di Giulio, Cesare (il compianto Antonello Fassari), ed Ezio Masetti (Max Tortora) assieme alla moglie Stefania (Elda Alvignini) e al figlio Walter (Ludovico Fremont).

Per recuperare le prime 6 stagioni de I Cesaroni in streaming potete o abbonarvi a Netflix, oppure creare un account gratuito sulla piattaforma di Mediaset Infinity. In alternativa in tv su Iris stanno andando in onda delle repliche.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:50

Cronaca nera Rai Premium 04:20

Potrebbe interessarti anche