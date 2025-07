Roberta Scardola de I Cesaroni è mamma bis, l'annuncio social Roberta Scardola interprete de I Cesaroni ha annunciato sui social l'arrivo del suo secondo figlio.

Fiocco azzurro per Roberta Scardola, l’indimenticabile Carlotta de I Cesaroni: l’attrice è diventata mamma per la seconda volta e ha annunciato sui social la nascita del piccolo Ascanio, arrivato a completare la sua famiglia lo scorso 16 luglio. Dopo la nascita di Rachele Maria nel 2023, la Scardola ha condiviso su Instagram le emozionanti immagini direttamente dall’ospedale, in cui appare raggiante accanto al suo secondo figlio e al compagno Daniele, lontano dal mondo dello spettacolo ma sempre presente al suo fianco.

"Ascanio, adesso tu" è la dolcissima didascalia che accompagna gli scatti più intimi del momento, accolti con una pioggia di like e commenti affettuosi da parte di fan e colleghi. Roberta, sempre molto attiva sui social, ha scelto ancora una volta Instagram per aprire una finestra sulla sua vita privata.

Roberta Scardola da I Cesaroni a oggi

Il grande pubblico l’ha conosciuta nei panni di Carlotta, l’amica inseparabile di Eva e fidanzata storica di Walter (Ludovico Fremont) nella fortunata serie I Cesaroni. Ma oggi Roberta Scardola si è lasciata alle spalle la popolarità della fiction e ha continuato il suo lavoro nel mondo dello spettacoli: attrice, doppiatrice, ballerina e anche presentatrice, continua a portare avanti con passione il suo percorso artistico.

Anche se non farà parte del cast della nuova stagione de I Cesaroni, le cui riprese sono iniziate nel 2025, Roberta resta legata al mondo dello spettacolo. A giugno, quando era ancora in dolce attesa, è tornata sul palco come conduttrice del Social World Film Festival di Vico Equense, un ruolo che ricopre con entusiasmo da diversi anni.

Tra un set e l’altro, però, è la sua famiglia il vero centro del suo universo: condivide spesso momenti teneri insieme a Daniele, la primogenita Rachele Maria e, ora, anche con il piccolo Ascanio, che ha già conquistato il cuore dei follower.

Anche se oggi è concentrata su nuovi progetti e sulla maternità, il legame con i fan de I Cesaroni resta fortissimo. Ogni volta che pubblica una foto o un ricordo della serie cult, i commenti si moltiplicano. La sua presenza al funerale di Antonello Fassari a Roma ha scatenato i commenti da parte dei fan, perché il suo è stato uno dei personaggi più amati. Una serie diventata iconica e che presto tornerà su Canale 5, anche se la sua Carlotta non ci dovrebbe essere. Molti sperano di rivederla prossimamente sul piccolo schermo, ma intanto il suo ruolo principale sarà quello di mamma bis.

