I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci replica alle accuse di Amendola: il messaggio sibillino (che sa di frecciata) Dopo le accuse rivolte da Claudio Amendola agli ex attori de I Cesaroni, Elena Sofia Ricci ha pubblicato sui social un messaggio che sembrerebbe una frecciata al collega.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Claudio Amendola punge, Elena Sofia Ricci (forse) risponde. Poche ore dopo il duro attacco lanciato dall’attore romano agli ex membri del cast de I Cesaroni che hanno rifiutato di partecipare alla settima stagione della serie, l’attrice fiorentina ha pubblicato tra le storie Instagram quella che sembra una risposta indiretta e velenosa al collega. Ecco cosa è successo.

I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci replica all’accusa di Claudio Amendola

Ieri mattina, dal palco dell’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione, Claudio Amendola non le ha mandate a dire commentando il "rifiuto" di molti attori storici de I Cesaroni di tornare nella settima stagione, che nel 2026 tornerà in onda a 12 anni dall’ultima puntata e dal suo esordio in tv. Tra i nomi citati: Max Tortora, Alessandra Mastronardi e, appunto, Elena Sofia Ricci, che nella serie interpretava Lucia, la fidanzata dell’oste Giulio (Amendola).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parlando degli ex colleghi, l’attore ha dichiarato: "Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’". E ha aggiunto:

"Uno dice ‘adesso torno. Sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo’. Ci potevi pure pensare prima. Hanno solo deciso che i loro personaggi erano saturi del proprio percorso. Una scelta artistica assolutamente legittima, ma noi non abbiamo mai cacciato nessuno. Max Tortora ha detto che Ezio potrebbe tornare? Anche io farò Il Padrino parte quarta".

Parole che, a quanto pare, non sono passate inosservate a Elena Sofia Ricci. L’attrice, attualmente impegnata sul set della terza stagione della fiction Rai I casi di Teresa Battaglia, ha condiviso una storia su Instagram con una frase che molti hanno interpretato come risposta sottile e piccata al collega:

"Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta".

I Cesaroni settima stagione, quando va in onda la serie tv

Le riprese de I Cesaroni 7 sono iniziate lo scorso aprile a Roma, sotto la direzione di Claudio Amendola, che sarà anche regista di tutte le puntate oltre che protagonista nel ruolo di Giulio Cesaroni. La serie – una coproduzione Publispei-RTI – sarà trasmessa su Canale 5 nel 2026, ma Mediaset non ha ancora annunciato la data precisa della messa in onda. Come anticipato, mancheranno gli interpreti storici Max Tortora, Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci. Ha scelto di non partecipare anche Micol Olivieri, oggi affermata influencer. Il cast potrà però contare su due nuovi ingressi di peso: Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Potrebbe interessarti anche