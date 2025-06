Elena Sofia Ricci volta le spalle ai Cesaroni: "La produzione è tornata alla carica". Con lei anche Max Tortora Il revival de I Cesaroni si farà, ma senza alcuni volti storici: tra addii e assenze che pesano. Ecco perché la nuova serie non sarà mai un ritorno al passato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Le riprese della settima stagione de I Cesaroni sono iniziate, e la curiosità è alta. Claudio Amendola è tornato, insieme a molti dei volti storici, ma Lucia non ci sarà. Elena Sofia Ricci ha detto no, senza mezze misure. L’attrice avrebbe infatti definitivamente chiuso le porte sull’iconica serie. Nessun ritorno in vista quindi, neanche per un breve cameo. A confermalo sarebbero nuove indiscrezioni. Scopriamole insieme.

Elena Sofia Ricci nega il ritorno ne I Cesaroni

La produzione ci ha provato fino all’ultimo. A raccontarlo è stato Giuseppe Candela nella rubrica "C’è chi dice…" sul settimanale Chi: "In tutte le uscite pubbliche ha escluso un suo ritorno nella nuova stagione de I Cesaroni. La produzione è tornata alla carica e starebbe cercando di convincere in extremis Elena Sofia Ricci per un cameo a sorpresa. A frenare l’attrice non sarebbe una questione economica". Ma la risposta, almeno per ora, resta negativa.

Anche Max Tortora si sfila: niente Ezio nei nuovi episodi

Anche Max Tortora, volto amatissimo di Ezio Masetti, non sarà nel nuovo progetto. L’attore ha spiegato di avere altri impegni già presi al momento della chiamata, ma ha anche lasciato uno spiraglio aperto per il futuro. È già successo in passato: dopo la quinta stagione aveva fatto un passo indietro, per poi tornare. Ma questa volta, almeno nella settima stagione, Ezio non ci sarà. E la sua assenza sicuramente si sentirà.

Alessandra Mastronardi fuori, ma stavolta senza colpe

Alessandra Mastronardi non farà parte del cast della nuova stagione. Una scelta che ha sollevato molte polemiche tra i fan. In un primo momento l’attrice aveva parlato di un ciclo concluso: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna". Ma poi, a sorpresa, ha rivelato: "La verità nuda, cruda è che in realtà la chiamata non è mai arrivata, non sono stata io a dire di no". Una mancata proposta, più che un rifiuto. E un’altra assenza che pesa, soprattutto considerando il ruolo di Eva nella trama.

Chi tornerà ne I Cesaroni 7

Il resto del cast è già al lavoro. Amendola torna anche da regista, con accanto Matteo Branciamore, Federico Russo, Niccolò Centioni ed Elda Alvigini. Tra le new entry, Lucia Ocone, Ricky Memphis e Chiara Mastalli. Ma senza Lucia, Ezio ed Eva, il cuore della famiglia Cesaroni avrà un sapore diverso. Intanto i fan aspettano. Ma sanno già che stavolta qualcosa, o per meglio dire qualcuno, mancherà davvero.

