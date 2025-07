I Cesaroni 7, Claudio Amendola si porta il figlio sul set: chi è Rocco e qual è il suo ruolo nella serie Nel team della settima stagione de I Cesaroni c’è anche Rocco Amendola, figlio dell’attore e di Francesca Neri. Il suo sogno è recitare, ma per ora si occupa della logistica sul set

Mentre le riprese della settima stagione de I Cesaroni proseguono a ritmo serrato, emerge un retroscena inedito sulla storica fiction che si appresta a tornare su Canale 5. Dagospia ha appena svelato, infatti, la presenza nel dietro le quinte di Rocco Amendola, figlio di Claudio Amendola – regista e protagonista della serie – e Francesca Neri. Cresciuto in una famiglia profondamente legata al mondo del cinema, Rocco sogna da sempre la carriera d’attore, ma per il momento suo padre non ha assecondato le sue velleità artistiche, dirottandolo verso un ruolo differente.

I Cesaroni 7, il figlio di Claudio Amendola sul set

Amendola, infatti, è convinto che chi desidera lavorare nel mondo dello spettacolo debba "farsi le ossa" prima di piazzarsi davanti alla macchina da presa. Per questo il giovane Rocco Amendola per ora si sta occupando di logistica e organizzazione del set de I Cesaroni 7, acquisendo competenze fondamentali e imparando a muoversi tra i ritmi frenetici di una grande produzione televisiva. Una gavetta preziosa, che gli permetterà di osservare da vicino le dinamiche lavorative del settore e maturare esperienza in attesa – si spera – del grande salto davanti alle telecamere. Rocco, dal canto suo, sembra aver accettato la sfida con entusiasmo, consapevole che questo primo passo nel mondo dello spettacolo potrà essere un trampolino verso il sogno di recitare, coltivato fin da bambino.

Chi è Rocco, figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri

Il 26enne Rocco Amendola è il terzo figlio di Claudio Amendola, il primo avuto dalla storia d’amore con Francesca Neri, sposata nel 2010. L’attore romano ha altre due figlie – Alessia e Giulia – nate in precedenza dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande, da cui ha divorziato nel 1997. Amendola ha confessato a Verissimo di essere legato al figlio da un rapporto speciale, anche perché lo ha avuto in un’età più matura rispetto alle prime due figlie: "Con Rocco sono stato presentissimo. Ha sempre vissuto con me fino a due anni e mezzo fa. Adesso da un anno e mezzo vive di nuovo con me", ha detto l’attore. Che poi ha aggiunto: "Con Alessia e Giulia sono stato meno presente. Rocco ora ha 26 anni, è un uomo e non ha più bisogno di mamma e papà".

I Cesaroni 7, la serie cult pronta al ritorno: news e polemiche

Le riprese della nuova stagione de I Cesaroni – intitolata I Cesaroni 7 – Il Ritorno – sono iniziate lo scorso marzo e stanno trasformando il quartiere romano del Pigneto in un grande set a cielo aperto. L’attesa del pubblico è altissima: dopo anni di pausa, la famiglia Cesaroni si prepara a tornare sul piccolo schermo con protagonisti storici e nuove storie, mantenendo intatto lo spirito che ha conquistato milioni di spettatori. Nelle settimane scorse attorno al progetto non sono mancate le polemiche, come le bordate tirate da Claudio Amendola ai vecchi attori del cast che hanno deciso di non partecipare alla settima stagione, in primis Elena Sofia Ricci: "Vi posso giurare che nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci […] Lo dico perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo certi attori. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘arrivederci e grazie, ci fa schifo’", ha detto Amendola, con tanto di replica piccata di Elena Sofia Ricci: "Non ho mai detto che mi facevano schifo, neanche l’ho mai pensato".

I Cesaroni (settima stagione): quando va in onda

Più recentemente, la serie è finita nella bufera per aver occupato nel mese di luglio la scuola dell’infanzia Coccinella, trasformata per l’occasione nel set dell’iconico liceo Ugo Foscolo. Questo però ha causato l’annullamento del centro estivo che avrebbe dovuto ospitare i bambini del quartiere, causando le proteste dei genitori. Anche queste polemiche, però, hanno contribuito a tenere alto l’hype dei media su una serie destinata a essere uno degli eventi della prossima stagione televisiva. La fiction I Cesaroni 7, salvo imprevisti, sarà trasmessa su Canale 5 a inizio 2026, 12 anni dopo la messa in onda della sesta stagione.

