I Cesaroni, pace 'social' tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri. Cos'hanno fatto i due attori I due protagonisti dell'iconica fiction si sono ritrovati per dare l'ultimo saluto al collega scomparso. Poi il post online per sancire la fine delle ostilità. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: IPA

Il miracolo lo ha fatto Zio Cesare, cioè Antonello Fassari. Venuto a mancare pochi giorni fa, l’attore simbolo de I Cesaroni è riuscito a fare riunire due colleghi che si erano allontanati. Così oggi, ai funerali tenutisi a Roma, Niccolò Centioni e Micol Olivieri sono apparsi vicini e complici. Un evento inatteso, se si pensa alla rottura choc della loro amicizia dopo la partecipazione in coppia a Pechino Express (era il 2013). Gli ex interpreti di Rudy e Alice, che per anni avevano fatto sognare gli adolescenti di mezza Italia, oggi hanno addirittura celebrato la reunion con un post social. E la reazione dei fan è stata (ovviamente) incontenibile. Ecco i dettagli.

I Cesaroni, pace fatta tra Centioni e Micol Olivieri

Ai funerali di Antonello Fassari, memorabile interprete di Cesare ne I Cesaroni, oggi si sono presentati anche Micol Olivieri e Niccolò Centioni. I fan li ricorderanno per i ruoli di Alice e Rudy, nella serie che aveva fatto sognare un’intera generazione a inizio anni Duemila. I due, dopo il successo clamoroso, avevano coltivato un’amicizia profonda. Ma nel 2013 era arrivato il colpo inatteso: Micol e Niccolò avevano litigato pesantemente, dopo una partecipazione congiunta a Pechino Express. E così le loro strade si erano separate.

Sono poi seguiti anni di silenzi, alternati a stoccate. Finché oggi, durante l’ultimo saluto al collega Antonello Fassari – venuto a mancare il 5 aprile scorso, all’età di 72 anni – i due attori non sono riapparsi l’uno al fianco dell’altra. Una visione inattesa, a cui si è aggiunto anche un post Instagram condiviso da Centioni sulla sua pagina. Nello scatto, Micol e Niccolò appaiono vicini e sorridenti. Mentre l’attore fa un gesto chiaro con le mani, come a dire ‘ce l’abbiamo fatta". Ed è proprio questo il senso della foto, dove nella didascalia appare chiaramente la frase "Pace fatta".

A seguire, anche la Olivieri ha deciso di ricondividere il post all’interno delle sue storie Instagram. Testimoniando in questo modo come l’ascia di guerra sia stata (davvero) sepolta da entrambe le parti. Tutto dimenticato, dunque. Compresi i litigi e le uscite di entrambi – l’attrice aveva pure definito "squallide" alcune esternazioni fatte da Centioni, nel corso degli anni. Ora non resta che sperare in una reunion felice anche sul piccolo schermo, dato che I Cesaroni stanno per tornare con la settima stagione. "Zio Cesare sarà felicissimo", conclude a questo proposito un fan, sotto il post di Niccolò Centioni. E come dargli torto, dopo tutto quello che è successo.

