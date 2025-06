Martina Stella, lo sfogo sulla figlia, i suoi film e dove vederli in streaming La madrina del Filming Italy Sardegna Festival ha ricordato il suo primo provino, parlando dell'esperienza di essere mamma a tempo pieno

Modella, ma soprattutto attrice al cinema e a teatro. Martina Stella, nata a Firenze il 28 novembre 1984, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni in merito al rapporto con sua figlia e alla querelle tra Elodie e Matilda De Angelis per il Nastro d’argento in condivisione. Madrina all’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ha affermato che "È stato giusto così, fare film è un gioco di squadra". Nell’occasione ha anche ricordato il primo provino per L’ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001: "Ricordo che ero molto tesa, ricordo l’imbarazzo" – ha detto – "Lui mi ha presa subito, mi diceva di parlare nel mio toscano anche se il personaggio era romano, ha cercato di mettermi a mio agio". Ora Martina è una mamma a tempo pieno e si occupa dei figli Leonardo (3) e Ginevra (12). "Mia figlia si vergogna di fare video sui social con me e non li farò più. È un po’ ribelle, come lo ero io", ha confidato. Per l’occasione ripercorriamo la carriera cinematografica di Martina Stella, citando i film migliori e dove reperirli in streaming.

I migliori film di Martina Stella in streaming

L’ultimo bacio (2001)

Diretto da Gabriele Muccino, ha per protagonisti Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno e Martina Stella. Carlo (Accorsi), ventinovenne che aspetta un figlio con Giulia (Mezzogiorno), rimane folgorato dalla bellezza della diciottenne Francesca (Stella). Tra i due nasce una travolgente attrazione all’insaputa di Giulia, che continua con i preparativi per il nascituro. Il film è parte dell’abbonamento di Disney+ ed è a noleggio o in acquisto su Prime Vidoe, Chili e Apple TV.

Un amore perfetto (2002)

Valerio Andrei dirige Cesare Cremonini, Martina Stella e Denis Fasolo. Celestino (Cremonini), detto Cè, vive a Cervia e aiuta i genitori a gestire una piccola pensione, mentre l’amico Bernie (Fasolo) è mantenuto dal padre. Un giorno, Cè conosce Laura (Stella) e se ne innamora perdutamente, ma le cose si complicano quando filma per caso alcuni trafficanti di uranio nella pensione dei genitori. Il film è in streaming nel catalogo di MUBI.

Amnésia (2002)

Per la regia di Gabriele Salvatores, ha nel cast Diego Abatantuono, Sergio Rubini e Martina Stella. Angelino è un italiano che gestisce un piccolo bar a Ibiza. Un giorno ha un incidente e mette le mani su un carico di cocaina. L’uomo decide di spacciarla a Sandro (Abatantuono), regista di scadenti film porno che ha una figlia, Luce (Stella), che non vede da anni e che arriverà di lì a poco. Il film con Martina Stella è in streaming nel catalogo di Prime Video oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV.

K. Il Bandito (2007)

Diretto da Martin Donovan, ha per protagonisti Martina Stella, Pierluigi Coppola e Yvonne Sciò. K (Coppola) è un rapinatore metà italiano e metà slavo, cresciuto e divenuto famoso nella città di Venezia. Dopo un’evasione conosce Clara (Stella), con cui intesse una relazione viscerale, senza regole e con conseguenze drammatiche. Purtroppo non sembra essere disponibile su nessuna piattaforma di streaming.

Gli altri film con Martina Stella in streaming

Nemmeno in un sogno (2002)

(2002) Ocean’s Twelve (2004) – cameo

(2004) – cameo Ripopolare la reggia (2007)

(2007) Il mattino ha l’oro in bocca (2008)

(2008) Il seme della discordia (2008)

(2008) Un’estate ai Caraibi (2009)

(2009) Nine (2009)

(2009) Ti presento un amico (2010)

(2010) Sapore di te (2014)

(2014) Rosso Mille Miglia (2015)

(2015) Prima di lunedì (2016)

(2016) Attesa e cambiamenti (2016)

(2016) Prigioniero della mia libertà (2016)

(2016) Natale a 5 stelle (2018)

(2018) Lockdown all’italiana (2020)

