Giorgia Cardinaletti, l’ex Cesare Cremonini ancora protagonista nel ‘suo’ Tg1: “Sembra fatto apposta” La conduttrice del telegiornale si è ritrovata a presentare nuovamente un servizio sulla tournée dell’ex compagno: anche Martina Maggiore in lacrime al concerto

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini non riescono proprio a lasciarsi, almeno in tv. A pochi mesi dalla rottura, la conduttrice del Tg1 si è ritrovata nuovamente a lanciare un servizio sull’ex compagno, impegnato attualmente in una tournée negli stadi italiani che sta riscuotendo enorme successo. Non si tratta di una prima volta: la giornalista aveva infatti già annunciato questo tour lo scorso marzo. I due sembrano legati da un filo rosso (e soprattutto da coincidenze) che ha scatenato anche la reazione dei social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Giorgia Cardinaletti annuncia Cesare Cremonini al Tg1: il servizio virale

Seppure senza annunci ufficiali, lo scorso novembre fa la storia d’amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini è arrivata al capolinea. Insieme dal 2022, la giornalista e il cantante hanno deciso di chiudere la relazione e, secondo i rumor, sono rimasti in buoni rapporti. Il nome della conduttrice è stato avvicinato a quello del collega Giuseppe Ferrante (ma non sono mai arrivate conferme), mentre la popstar ed ex leader dei Lúnapop avrebbe ritrovato l’amore al fianco dell’ex ballerina di Amici Caterina Licini, con cui è stato ‘pizzicato’ insieme dal settimanale Chi, smentendo di fatto un possibile ritorno di fiamma con Giorgia di cui si era parlato a lungo nel mondo del gossip.

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, però, sembrano essere legati da una sorta di filo rosso, come fatto notare da molti sui social. Ieri lunedì 16 giugno 2025 la conduttrice si è infatti trovata a lanciare un servizio sul suo ex compagno, da ieri impegnato in un mega-tour negli stadi italiani che destinato al tutto esaurito (ieri è andata in scena la data di San Siro a Milano). "Grande successo a San Siro per Cesare Cremonini, 57mila persone per la prima data del tour negli stadi". Sui social, ovviamente, non sono mancati tantissimi commenti ironici. "Sempre lei", "Sembra fatto apposta" e ancora: "In redazione c’è qualcuno che ama questa ship", "Sadismo".

Martina Maggiore in lacrime al concerto di Cremonini

Tra i 57mila presenti al concerto di Cesare Cremonini andato in scena ieri a San Siro c’era anche Martina Maggiore. L’ex compagna del cantante, infatti, ha deciso di mettere da parte la nostalgia e di assistere alla performance di Cremonini insieme al suo amico Mauro. "Adesso ride, a vi assicuro che ha pianto dall’inizio alla fine" ha scherzato l’uomo, ammettendo di essere stato costretto a lasciare lo stadio prima della fine del concerto per il turbinio di emozioni vissuto dall’amica.

