Da Roma a New York: il duello Cicerone‑Catilina rivive nel film futuristico di Coppola La congiura dei Catilinari per molti storici fu l'inizio della fine di Roma: il regista di Detroit ne prende spunto per criticare la società odierna americana

Il progetto di Megalopolis, largamente basato sul tentativo di colpo di stato di Catilina, osteggiato da Cicerone, era in lavorazione da parte di Francis Ford Coppola sin dagli anni 80. Fu infatti attorno al periodo in cui girò Apocalypse Now con Marlon Brando che il cineasta di Detroit si appassionò alla vicenda. Nel 63 a.C. i Catilinari provano a rovesciare i consoli della Roma repubblicana, allora guidati da Marco Tullio Cicerone. Il conflitto tra questi due uomini ambiziosi fu traslato in una New York moderna, tracciando un parallelo tra la Caput Mundi dell’epoca e quella odierna. "Oggi l’America è Roma e sta per vivere la stessa esperienza, per le stesse ragioni per cui Roma ha perso la sua Repubblica e si è ritrovata con un imperatore", ha detto Coppola in un Q&A sul film il 23 settembre 2024.

Coppola era deciso a sottolineare le somiglianze tra la storia di Roma e quella degli Stati Uniti, tanto da dare ai protagonisti del film i nomi di Catilina e Cicerone. In Megalopolis, infatti, Giancarlo Esposito interpreta il sindaco della decadente città di "New Rome" Franklyn Cicero, che si trova in opposizione con l’idealista architetto Cesar Catilina. L’uomo ottiene il permesso di costruire utilizzando il Megalon, un materiale che gli permette di controllare lo spazio e il tempo, e recluta la figlia di Cicero (Nathalie Emmanuel) per realizzare un’utopia sostenibile.

Purtroppo il progetto di Coppola è naufragato, riscontrando pochissimo favore da parte della critica e ancora meno tra il pubblico. Se volete dargli una chance, trovate Megalopolis in streaming a noleggio o in acquisto sulle principali piattaforme tra cui Prime Vide, Google Play Film, YouTube, TIM Vision e Rakuten TV.

Lo scontro tra Catilina e Cicerone alla base di Megalopolis, ora in streaming

Cicerone era un "homo novus" o "uomo nuovo", cioè il primo della sua famiglia a entrare nella politica romana. Catilina, invece, era un patrizio proveniente da una famiglia nobile. Aveva anche combattuto al fianco di Silla nella prima guerra civile di Roma (82-83 a.C.). Nel 64 Catilina si candidò come console ma, accusato di corruzione, venne battuto da Cicerone. Ritentò la candidatura l’anno successivo, indebitandosi in maniera importante. Perse anche queste elezioni, si ritirò nell’Italia settentrionale dove raccolse un esercito per tornare a Roma e diventare Console con la forza.

Nel gennaio del 62 a.C. fu però sconfitto nella battaglia di Pistoia. Nel film il ruolo del "buono" e del "cattivo" sono palesemente invertiti. Questo perché Coppola ha voluto concentrarsi sull’ambizione di Catilina di liberare le classi inferiori dai debiti al fine di renderlo una figura "empatica".

