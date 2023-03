Un altro dolore per Maria De Filippi: "Macroscopiche falsità" La conduttrice incarica il suo avvocato di smentire le ricostruzioni sul patrimonio milionario di Maurizio Costanzo. L'amarezza: "In un momento simile..."

È trascorsa esattamente una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Il conduttore, autore e maestro della televisione italiana si è spento il 24 febbraio all’età di 84 anni, lasciando la moglie Maria De Filippi e tre figli, Saverio, Camilla e Gabriele. Fin dalle primissime ore dopo la sua morte, i giornali hanno iniziato a pubblicare notizie sull’eredità che questi ultimi avrebbero da Costanzo, e pochi giorni fa il Corriere della Sera ha reso pubblico un resoconto del patrimonio ereditato dalla conduttrice e dai suoi figli.

Il presunto patrimonio da 70 milioni di euro

Nell’articolo pubblicato sul Corriere, si parlava di un patrimonio enorme. Circa 70 milioni di euro, divisi tra beni immobiliari e intellettuali. Oltre al patrimonio in denaro, infatti, si è parlato delle innumerevoli proprietà di Maurizio Costanzo: in particolare, l’articolo parlava di due appartamenti da 150 metri quadrati nel quartiere Prati a Roma, oltre che di una nuda proprietà intestata a Maria De Filippi e di una villa ad Ansedonia, in Toscana, a cui era particolarmente legato, e una nella località Poderi di Sotto. Ma non è tutto: insieme alle proprietà immobiliari, Costanzo godeva anche della proprietà intellettuale di diversi testi: è stato infatti autore di numerosi programmi televisivi, di libri, sceneggiature di film e canzoni, tra cui la più celebre è senza dubbio Se telefonando. Anche diritti d’autore, che fanno parte del patrimonio di Maurizio Costanzo, passano quindi agli eredi. Stando a queste informazioni, quindi, quello ereditato da Maria De Filippi e dai tre figli del giornalista sarebbe un patrimonio smisurato. Ma la conduttrice ha provveduto ben presto a smentire quanto affermato dal Corriere della Sera.

La smentita di Maria De Filippi

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, Maria De Filippi ha diffuso una nota, tramite il suo avvocato Pierluigi De Palma, in cui si dice esasperata dalle continue illazioni fatte sul patrimonio e sull’eredità lasciata da Maurizio Costanzo a lei e ai figli. Il legale della conduttrice ha dichiarato che le informazioni pubblicate dal Corriere della Sera "su un patrimonio di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia sono false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti". L’avvocato De Palma ha poi affermato che quella fatta dal giornale è una "valutazione fatta del patrimonio immagnifica, e che Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità".

