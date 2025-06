Claudio Lippi, la lite con Fiorello e l’appello disperato: “Voglio tornare in tv, non pretendo i milioni di Amadeus" Il conduttore ha ammesso di sperare ancora in un ritorno sul piccolo schermo, poi le confessioni sulla vita privata: “Io e la mia ex moglie tornati a convivere”

Lo scorso 3 giugno Claudio Lippi ha compiuto 80 anni, ma in tv il conduttore non si vede in pianta stabile da quasi un lustro. Tra brevi collaborazioni e ospitate, le sue ultime e sporadiche apparizioni sono ricordate più per i clamorosi scivoloni (le ultime uscite su gay e stranieri portarono alla fine dei rapporti con la Rai nel 2023) che per altro. Nonostante l’anagrafe, però, Lippi spera ancora di tornare in tv, come confessato in una lunga intervista a FanPage in cui ha parlato di carriera e vita privata. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Claudio Lippi: il sogno del ritorno in tv e il ruolo di Stefano De Martino

A poche settimane dal suo 80esimo compleanno Claudio Lippi si è raccontato in un’ampia intervista a FanPage. Ormai fuori dai radar della tv, il celebre conduttore ha concluso la chiacchierata con un appello per fare ritorno nel mondo del piccolo schermo. "Il rapporto con il pubblico per me è vita. La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c’è una telecamera per me è televisione" ha spiegato Lippi, specificando: "Non pretendo compensi milionari come quelli di Stefano De Martino o di Amadeus, ma che mi si paghi l’esperienza e che si consideri che sono ancora una risorsa. Non è la carta d’identità che dichiara le capacità".

Parlando proprio di De Martino, inoltre, Claudio Lippi ha riconosciuto l’enorme peso assunto dal conduttore campano a suon di successi come volto di punta della Rai: "De Martino di oggi è, nell’accezione popolare, un po’ l’erede di Corrado, di Frizzi, è una persona alla mano come loro. Ha avuto due momenti magici per chi ha talento. Ha ereditato Stasera tutto è possibile e Affari tuoi da Amadeus, facendolo dimenticare".

La carriera e la vita privata: la lite con Fiorello

Nel corso dell’intervista a FanPage Claudio Lippi ha ripercorso anche alcuni momenti chiave della sua carriera costellata di successi e programmi cult, spesso e volentieri al fianco di altre figure simbolo della tv italiana come l’amico Fabrizio Frizzi ("Ha detto no a offerte milionarie. Io e lui siamo stati i conduttori più sorridenti, più rispettosi del pubblico"). Nel corso della sua luna esperienza sul piccolo schermo, tuttavia, non sono mancate incomprensioni, come con Paolo Bonolis a Domenica In nel 2004 o come con Fiorello al Maurizio Costanzo Show. "Ho subito una serie di offese" ha svelato Lippi, chiarendo poi di essere riuscito a chiarirsi con lo showman siciliano: "Oggi trovo che Fiorello abbia dimostrato di essere una mente geniale".

