Marco Liorni, quanto guadagna il conduttore de L'Eredità: le cifre da capogiro (a puntata) Il padrone di casa de L'Eredità e Chi può batterci guadagna circa 300mila euro l'anno per il suo impegno nel game show.

Mentre la stagione de L’Eredità è agli sgoccioli, con la finalissima del Torneo dei campioni alle porte, Marco Liorni è pronto a tornare questa sera – 7 giugno 2025 – con la prima puntata di ‘Chi può batterci‘. Il conduttore romano, dopo una fortunatissima edizione del game show preserale di Rai 1, con ascolti ottimi e sempre superiori ai competitor messi in campo da Canale 5, si rimette in moto con una nuova sfida televisiva che lo impegnerà per tre prime serate, fino a sabato 21 giugno 2025. Una carriera che continua a crescere quella di Liorni che, dopo l’esordio a Mediaset come inviato di Verissimo e del Grande Fratello, è passato in Rai nel 2009 dove, poco dopo, gli viene affidata la conduzione de La vita in diretta, e poi di Reazione a catena. Tanta la curiosità su di lui, sulla sua casa, e su quanto guadagni con il suo lavoro nell’Azienda pubblica. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Quanto guadagna Marco Liorni alla Rai: le cifre per ogni puntata de L’Eredità

Tanti i programmi che negli anni ha condotto Marco Liorni, e tanta la curiosità del pubblico sulla sua vita privata e il suo patrimonio. Ovviamente, non ci sono notize ufficiali su quanto guadagni il conduttore romano, ma qualche informazione pare sia trapelata, anche se mai verificata. Sul web si legge che il padrone di casa di Chi può batterci?, pare abbia percepito un cachet di 300mila euro con la sua esperienza annuale a Reazione a catena.

Stiamo parlando di una media che si aggira tra i 2.500 e 5mila euro a puntata, almeno secondo quanto scritto sul sito del Sussidiario, cifra che potrebbe essere del tutto simile a quella che Liorni guadagnerebbe al timone de L’Eredità, game show nella stessa fascia oraria e con ascolti quasi uguali a quello ora affidato a Pino Insegno. Per quanto riguarda invece la conduzione di programmi come L’anno che verrà, dove su Rai 1 si festeggiava il capodanno, Liorni dovrebbe aver avuto un compenso tra i 50 e i 70mila euro.

