Chi può batterci?, Liorni schiera 5 vip per sfondare lo share: chi sono e cosa vedremo Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale sfideranno il pubblico di Rai 1: tutte le anticipazioni.

Secondo appuntamento per ‘Chi può batterci?‘. Questa sera, sabato 14 giugno 2025, Marco Liorni torna su Rai 1 con il family game show che, nella prima puntata, non ha riscosso il successo sperato. A sintonizzarsi sul programma, infatti, sono stati solo 1.860.000 spettatori, con uno share del 13.8%, un tiepido risultato che non è bastato neppure a superare Canale 5 che è andato in onda con una replica del concerto evento ‘Pooh – Noi Amici per Sempre‘. Stasera, però, la speranza è che gli ascolti risalgano, grazie anche alla presenza di diversi ospiti vip, pronti ad animare le sfide dello show. Vediamo tutte le anticipazioni della seconda puntata di ‘Chi può batterci?‘, in onda oggi su Rai 1.

‘Chi può batterci?’ anticipazioni e ospiti seconda puntata (14 giugno 2025)

‘Chi può batterci?’ torna stasera con il secondo appuntamento. Il gioco per famiglie guidato da Marco Liorni, dove la leggerezza si unisce alla sana competizione tra la squadra delle celebrità – con il conduttore anche nel ruolo concorrente – e i 101 sfidanti del pubblico in studio. In questa nuova manche, nel team vip ci saranno Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale, pronti a mettersi in gioco in uno studio completamente rinnovato.

Le sfide, come sempre saranno scandite da round a tema cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana che si alternano a prove imprevedibili, in cui intuito e rapidità fanno la differenza. A tenere alta la tensione è la sfida finale, in cui il miglior concorrente della serata tenterà l’impresa impossibile: battere, uno dopo l’altro, tutti e sei i vip. A vigilare sulle regole e animare il ritmo, Franky, voce fuori campo già diventata un cult tra gli spettatori.

‘Chi può batterci?’: quante puntate sono e quando finisce

Il game show di Liorni è partito sabato 7 giugno, e terrà banco nel prime time di Rai 1 per tre puntate, fino a sabato 21. L’orario d’inizio del programma è fissato per le ore 21.30, con chiusura prevista intorno alla mezzanotte. Tutte gli episodi, inoltre, sono anche visibili in streaming sul sito e la app di RaiPlay.

