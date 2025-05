Marco Liorni, L’Eredità chiude ma niente ferie: arriva il ‘premio’ della Rai (che può consacrarlo) A partire da sabato 7 giugno il conduttore del game show di Rai 1 debutterà al timone del nuovo programma Chi Può Batterci?: svelati i primi ospiti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Marco Liorni si prepara a una nuova sfida. Il prossimo 7 giugno, infatti, il conduttore de L’Eredità saluterà il pubblico della fascia preserale di Rai 1 (che lascerà spazio a Pino Insegno e Reazione a Catena) e debutterà al timone di un nuovo programma. Si chiamerà Chi può batterci? e andrà in onda in prima serata; come sottolineato da DavideMaggio, inoltre, si tratta di un’occasione imperdibile per Liorni, che potrà finalmente ritagliarsi il suo spazio nel prime time senza una concorrenza spietata come quella di Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Liorni: la fine de L’Eredità e il nuovo show in prima serata

La seconda edizione consecutiva di Marco Liorni al timone de L’Eredità sta per andare in archivio, ma gli impegni televisivi del conduttore non sono affatto finiti. Dopo un’altra ottima stagione in termini di numeri, da vero e proprio simbolo della fascia preserale di Rai 1 (che ha dominato negli ascolti tv sia contro Paolo Bonolis e Avanti un altro! sia contro Caduta Libera di Gerry Scotti), sabato 7 giugno 2025 andrà in onda l’ultima puntata del game show di Rai 1. Marco Liorni passerà così il testimone a Pino Insegno e a Reazione a catena, che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Come anticipato, però, il conduttore de L’Eredità tornerà protagonista della prima rete già il 7 giugno in prime time, quando debutterà alla guida di Chi può batterci?. Il nuovo show (che esordì con una sorta di puntata zero lo scorso autunno) partirà infatti ufficialmente con il primo dei tre appuntamenti previsti. Come rivelato da DavideMaggio, i primi tre ospiti vip (e concorrenti) che prenderanno parte al gioco saranno Max Tortora, Massimo Ghini e Natasha Stefanenko.

La grande occasione di Liorni: la chance per consacrarsi in prima serata

Sabato 7 giugno 2025 inizierà dunque la nuova avventura in prima serata di Marco Liorni. Si tratta di un’ambitissima fascia oraria che il conduttore ha già occupato in passato, ma che questa volta sarà una vetrina ancora più importante. Il motivo? Come sottolineato da DavideMaggio, per Liorni sarà una vera e propria chance di dimostrare il suo valore nel prime time, dal momento che in questa stagione televisiva gli speciali de L’Eredità sono sempre (o quasi) andati in onda contro Amici di Maria De Filippi. Anche la ‘puntata zero’ dello scorso settembre si trovò a battagliare con Tú sí que vales su Canale 5 e registrò il 15,7% di share con 2,1 milioni di spettatori. Per Liorni, dunque – con una concorrenza decisamente meno "ingombrante" – ora potrebbe essere arrivato il momento della consacrazione.

