Marco Liorni, allarme ascolti: perché Chi può batterci non funziona (e cosa rischia) Il quiz show del sabato sera di Rai Uno fa discutere e fatica negli ascolti: perchè

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

L’esperimento Chi può batterci che si avvia alla sua chiusura sabato prossimo, sembra non essere riuscito a catturare il pubblico del sabato sera televisivo. A ufficializzare questa mancanza di interesse sono i numeri raggiunti nella prime due puntate dal game show guidato da Marco Liorni che mette in gara una squadra di sei vip (conduttore compreso) contro una platea di 101 concorrenti nip.

Chi può batterci, i numeri del quiz del sabato sera che non convince il pubblico

La prima puntata, in onda sabato 7 giugno si è fermata al 13,8% di share, ieri seconda la seconda puntata ha raggiunto il l 13,7%. In entrambe le occasioni, la concorrenza ha messo in campo avversari non irresistibili anzi, due classiche repliche di fine stagione: canale 5 ha infatti proposto sabato 7 giugno la replica del concerto dei Pooh che ha vinto la serata mentre la replica del concerto di Laura Pausini nella serata di ieri si è fermata all’11,9% tenendo comunque bene testa a Liorni e company che, dunque, pur portandosi a casa la serata non hanno potuto pienamente festeggiare. Gli ascolti cresceranno con la puntata finale che mette in palio già da ora un montepremi di 65000 euro? Staremo a vedere, certo è che nelle ultime ore si moltiplicano le analisi sul "paradosso Liorni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ormai volto di punta di Rai Uno, tanto da arrivare a condurre l’appuntamento del Capodanno, amatissimo e seguitissimo nel quiz quotidiano de L’Eredità, Marco Liorni non sembra riuscire per ora a sfondare nella fascia oraria più prestigiosa, e quindi più esposta a critiche, della tv, ovvero quella del sabato sera. Il sabato sera è la fascia gold dei palinsesti televisivi e non bastano numeri così così e nemmeno semplicemente buoni per decretare un successo. Il conduttore di Chi può batterci arriva in questo finale di stagione con alle spalle un altro programma, che però doveva vedersela con ben altra concorrenza, in piena alta stagione, che non ha convinto in termini di numeri, Ora o mai più, logico quindi che con questo nuovo sabato sera zoppicante le analisi e le critiche piovano.

Sinceramente, a noi questo format non sembra inguardabile , ma certamente non ci sembra un gioco da proporre a giugno, a stagione estiva già iniziata. Quello che forse non è stato azzeccato più di ogni altra cosa è stata la scelta di mettere questo quiz puro in un momento dell’anno in cui gli spettatori si aspettano innanzitutto leggerezza e non un programma che, per quanto vivacizzato da interventi comici rimane soprattutto un gioco basato sulla cultura generale. Un gioco quindi, anche piuttosto statico. Si è visto che, azzeccando i giusti ospiti non manca nemmeno la vivacità delle interazioni, ma sempre in un ambito di quiz show puro che a estate iniziata proprio non riesce a tenere alta l’attenzione del telespettatore medio.

Un quiz show, genere di cui Marco Liorni rimane un perfetto traghettatore (i numeri de L’Eredità anche quest’anno parlano da soli), ma il cui collocamento dovrebbe essere rimandato ad altro momento dell’anno.

Potrebbe interessarti anche