Chi può batterci, le pagelle: Elettra Lamborghini vulcanica (8), Panatta leader (7), Barale monotona (5) Promossi e bocciati e top e flop della seconda puntata del game show del sabato sera di Rai Uno guidato da Marco Liorni

Secondo appuntamento, sabato 14 giugno 2025, in prima serata su Rai Uno con Chi può batterci? il nuovo game show guidato da Marco Liorni. Il gioco vede una squadra di vip (più il conduttore) battersi in un quiz su varie materie contro una platea di 101 concorrenti. In questa seconda puntata, i vip che fanno parte del team sono: Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale. A giocarsi il montepremi finale di 50000 euro in questa seconda puntata del game show del sabato sera di Rai Uno è stato Jano contro il team dei vip che, alla fine, grazie alla risposta giusta di Elettra Lamborghini. La prossima puntata, che sarà anche l’ultima della stagione quindi, il montepremi iniziale sarà quindi di ben 65000 euro.

Scopriamo ora i promossi e i bocciati e i top e flop nelle nostre pagelle della puntata di sabato 14 giugno 2025 di Chi può batterci?

Chi può batterci? pagelle puntata 14 giugno 2025

Elettra Lamborghini scatenata, voto: 8. Sicuramente la più scatenata dei protagonisti della puntata di Chi può batterci andata in onda sabato 14 giugno 2025 è stata Elettra Lamborghini. D’altronde l’effervescenza del vulcano Lamborghini è ben nota e dove c’è lei c’è festa. L’energia le sprizza da ogni poro sin da subito, tanto più che viene buttata immediatamente a centro palco per la prima manche, a tema musica. E visto che l’argomento è il suo non può che essere nominata portavoce della squadra dei vip insieme ad Adriano Panatta. E ne combina subito delle sue: prima dice che, se ha un tormentone in testa e bacia il partner quel tormentone in qualche modo misterioso, lungi dall’abbandonarla, si trasferisce come per magia anche nella testa del compagno. Poi fa letteralmente scattare Marco Liorni ed esplodere lo studio quando, su una domanda sul mitico Gioca Jouer di Claudio Cecchetto, si dichiara espertissima perché "ci ho giocato a bomba", e infatti è sicurissima della sua risposta, tanto da promettere: "Mi ci gioco le mutande!" Una risposta che scatena gli applausi dello studio e fa scattare la reazione di Marco Liorni "Che cosa?", che poi però ci scherza su: "allora è un motivo in più per tifare". La risposta è giusta ed Elettra può constatare soddisfatta: "Mutande salve". Poco dopo è talmente debordante che Liorni esclama: "Elettra fai parlare una volta Adriano Panatta però!". Davvero un ciclone si è abbattuto sullo studio 5 degli Studi Rai Fabrizio Frizzi.

Adriano Panatta , voto: 7. Adriano Panatta è un capitano sempre da applausi. Come detto, gli tocca in sorte di iniziare subito la puntata come portavoce, dividendo questo ruolo con la debordante Elettra Lamborghini, ma Panatta prima si dice, e si comporta, da grande democratico, lasciando ogni spazio alla sua compagna, poi però alza la testa e, quando vede che sta deragliando prende in mano la situazione con grande eleganza, da bravo capitano. Anche nelle manche successive, quando non è più al centro palco ma si siede sul divano, le sue risposte sono le più ascoltate anche quando sono uniche rispetto al resto del gruppo. Si chiama carisma.

Gabriele Vagnato manda Liorni in vacanza, voto: 7. Bravissimo Gabriele Vagnato che con la sua ironia leggera e pratica, nella seconda puntata di Chi può batterci si diverte a prendere in giro Marco Liorni per il suo essere ferocemente aziendalista, uomo Rai al 101% nonchè stacanovista di viale Mazzini. Entra sulla musica di C’è Posta per Te e si scusa con il conduttore perchè davanti a un fedelissimo dell’azienda della tv pubblica usa una sigla che richiama la concorrenza, nota il colore del completo di Liorni che effettivamente, come dice lui, questa sera è "blu Rai Uno, lui è l’unico che ha un vestito di questo colore". Poi sottolinea che gli studi e i corridoi Rai ormai sono svuotati: sono tutti in vacanza tranne il conduttore di Chi può batterci che, tra l’altro arriva dopo una lunga e impegnativa stagione de L’Eredità "Quest’uomo non sa più cos’ è un aperitivo perchè lavora sempre fino alle otto di sera" nota Vagnato che allora decide di mandare lui "in vacanza" il conduttore stacanovista, tirando fuori immagini, fotomontaggi, che lo vedono abbronzato e sorridente in Brasile, in Australia e in Grecia, posti bellissimi che lui non vedrà perchè, dice il comico "al massimo si farà una lampada dentro lo studio 5", il tutto mentre Liorni lo ascolta e si fa grasse risate. Molto bravo.

Paola Barale monotona, voto: 5. Paola Barale ci è sembrata un po’ monotona e monotematica questa sera. Prima scherza dicendo che i bodyguard che sono venuti a prendere Elettra Lamborghini l’hanno ignorata poi, risponde a una domanda pepata sulla cantante, notando (era in qualche modo il tema della domanda a dire il vero) le forme della Lamborghini, che pare siano talmente iconiche che i visitatori di un museo delle cere dove c’è la statua che la riproduce le toccano il seno in quanto credono porti fortuna. Saputo questo, Paola Barale scherza, chiedendo di fare anche lei la stessa cosa. Subito dopo sale a giocare la concorrente più veloce della manche e lei nota che "ha la stessa fortuna di Elettra". Interagisce e partecipa molto al gioco, ma in generale risulta po’ monotona (oltre che monotematica) questa sera.

