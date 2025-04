Marco Liorni sposta L’Eredità, la strategia per evitare il flop: cosa succede Pare che a Viale Mazzini siano pronti alla mossa clamorosa, per tentare di scardinare il confronto (impossibile) con la regina del sabato sera Maria De Filippi. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non sono buone, le notizie che arrivano da Viale Mazzini. Perché il conduttore Marco Liorni, da tempo alla guida del L’Eredità, pare destinato a ‘soccombere’ sotto i colpi della concorrenza Mediaset. Lo speciale del game show, infatti, inizialmente previsto per sabato prossimo, potrebbe finire relegato alla domenica, con l’idea (ventilata ai piani alti) di evitare in tutti i modi il confronto con Amici di Maria De Filippi. Il Serale del talent è infatti la solita macchina perfetta, con share sopra il 30 % (e lo stesso vale per C’è Posta Per Te). Mentre a Liorni, pur ottimo conduttore, qualcuno inizia a contestare adesso una certa mancanza di ‘grinta’. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Marco Liorni, l’ipotesi ‘trasloco’ per l’Eredità

La notizia non è ancora certa, ma pare che la direzione imboccata in Rai sia quella. Cioè spostare speciale de L’Eredità dal sabato sera alla domenica, dato che dall’altra parte, su Canale 5, dominerà in lungo e in largo (ancora una volta) il Serale di Amici di Maria De Filippi. Per tutta la stagione il game show affidato a Liorni ha fatto bene, ma non benissimo. Collezionando share accettabili, però in nessun modo accostabili a quelli del pupillo Rai De Martino (per citarne uno).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E poi c’è il fatto che negli ultimi mesi, diversi show del sabato sera targati Liorni non hanno decollato. Prima Ora o mai più, che ha oscillato tra gli 1,9 e i 2,7 milioni di spettatori, con uno share mai sopra il 18%. Poi due speciali de L’Eredità, "Speciale Sanremo" e "Viva l’amore", che sono andati incontro allo stesso destino: fermi sui 2,3 milioni, con share intorno al 15%.

Dall’altra parte, invece, C’è Posta per Te e Amici di Maria De Filippi hanno superato regolarmente i 4,3 milioni di spettatori (e il 30% di share). Motivo per cui risulta plausibile, ora, l’idea in Rai di correre ai ripari. E non opporsi più con programmi preziosi – come l’Eredità, appunto – allo strapotere degli show della De Filippi.

Le accuse a Liorni e il futuro del conduttore

Purtroppo c’è anche chi inizia a puntare il dito contro Marco Liorni. Il suo stile di conduzione, sobrio e misurato, non sembra più in linea con quello che chiede la gente. E lo dimostrerebbe il successo, nella stessa rete, dell’astro nascente De Martino. Che con un mix novità, vitalità e brillantezza sta ottenendo risultati stratosferici ad Affari Tuoi. Certo, Liorni non potrà modificare il suo stile di presentazione dal giorno alla notte. Ed è probabile che neanche voglia farlo, fedele al suo marchio di fabbrica e coerente com’è. Ma se questo volesse dire perdere la fiducia di Viale Mazzini, beh. Allora il discorso si farebbe molto più complicato.

Potrebbe interessarti anche