È caos ad Amici 24 in vista del sesto appuntamento del Serale. Oggi giovedì 24 aprile 2025 si terranno le registrazioni della sesta puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi, che negli ultimi giorni è stato stravolto dalla decisione di passare a due sole squadre. Il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo era infatti rimasto con un solo allievo, il ballerino Francesco, che come se non bastasse è stato colpito da un malore durante le prove. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24, malore per Francesco

Francesco Fasano è stato uno dei protagonisti della fase iniziale di Amici 24 ed è sbarcato meritatamente al Serale dove, dopo l’eliminazione di Senza Cri, è rimasto l’unico allievo della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Considerato da molti uno dei favoriti per la vittoria finale del talent show di Maria De Filippi (e in particolare della categoria ballo grazie alle sue qualità tecniche), Francesco è però stato colpito da un malore nel corso delle prove generali, a poche ore dalle registrazioni della sesta puntata che andrà in onda sabato su Canale 5. "Sto tremando come non mai, mi sento strano" ha detto il ballerino, mettendo in allarme tutti i compagni. Nel pieno delle prove, infatti, Francesco ha avuto un malore improvviso. "Non mi ricordo la coreografia. Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto" ha spiegato l’allievo della scuola di Maria De Filippi che, visibilmente affaticato dagli allenamenti, non riusciva a stare in piedi: "Sto sentendo un formicolio dappertutto". Dopo questo campanello d’allarme, però, Francesco si è preso una pausa e si è fortunatamente ripreso, pronto per continuare a ballare.

Il passaggio a due squadre: polemica social su Cuccarini e Lo

Con l’uscita di scena di Senza Cri – come detto – Francesco Fasano è rimasto l’unico membro della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ad Amici 24. Come dimostrato dall’affaticamento psico-fisico del ragazzo, le responsabilità stavano forse diventando troppe per lui, chiamato a battagliare per un posto nella finale del Serale. Come svelato da Maria De Filippi, dunque, a partire dalla prossima puntata si passerà a due sole squadre. Francesco si unirà ai cantanti Nicolò e TrigNo nel nuovo team di Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mentre nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sranno Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia. I tre nuovi compagni di squadra si sono già incontrati, ma Cuccarini e Lo hanno già fatto sapere di non essere pienamente d’accordo con la proposta di Maria De Filippi ("Vi sentite più deboli?"). Non sono mancate le proteste degli appassionati sui social, che si sono scagliati contro i professori: "Trigno, Francesco e Nicolò> Cuccarini ed Emanuel Lo", "Ma come fanno a non essere d’accordo", "I ragazzi più competenti dei professori".

