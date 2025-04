Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare” Affari Tuoi torna in onda dopo due puntate di stop e Armando incassa 19mila euro (ma spreca una vincita molto più grossa): ecco cosa è successo

CONDIVIDI

Dopo tre giorni di stop dovuti alla morte di Papa Francesco, Affari Tuoi torna in onda con la partita di Armando, pacchista della regione Molise accompagnato dal fratello Daniele. La loro serata è scivolata via tra simpatia e risate fino al finale agrodolce che ha visto il concorrente salvarsi sul gong – intascando una somma discreta – dopo aver gettato alle ortiche una possibile vincita molto più alta. Ecco cos’è successo nella puntata in onda ieri sera, mercoledì 23 aprile 2025.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (23 aprile)

Armando è un dipendente comunale originario di Sepino, un comune di un migliaio di anime, ma vive a Campobasso per questioni di lavoro. Suo fratello Daniele, elettricista, ha scelto invece di restare a vivere nel loro paesino di nascita: "A Campobasso c’è troppo movimento, troppo stress" confessa a De Martino, che ovviamente coglie la palla al balzo e inscena un siparietto sulla "Campobasso da bere". La loro partita inizia bene, tant’è vero che dopo la prima serie di chiamate fortunate il Dottore mette subito sul piatto prima 39mila e poi 44mila euro, ma Armando decide di declinare entrambe le proposte e successivamente anche una da 49mila euro. Purtroppo, però, di punto in bianco la serata volge al brutto nel giro di pochi minuti. Il pacchista molisano, infatti, pesca in rapida successione i pacchi da 300mila e 200mila euro, due ‘botte’ non indifferenti che fanno calare l’offerta del Dottore (rifiutata) a quota 15mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con 3 pacchi rimasti in gioco – 0 euro, 50mila euro e 75mila euro – il ‘Doc’ propone il cambio pacco, mettendo in crisi i due fratelli. Daniele, infatti, ha le idee chiare: "Io non cambierei, ormai…". Ma Armando, dopo aver interpellato Lupo e Thanat, decide di accettare il cambio posando il pacco numero 6 per il pacco 16. Scelta pessima, perché subito dopo si scopre che nel 16 c’erano i 75mila euro. Lo showdown finale – con 0 euro e 50mila euro in lizza – vede il Dottore offrire 19mila euro. Armando sembra spaesato e chiede consiglio al fratello: "Tu che faresti, dammi una mano…". Ma Daniele non ha ancora digerito la scelta precedente e rinfaccia: "Io prima che ti ho detto? Tieniti il pacco… Ora non saprei cosa dirti". Alla fine Armando decide di accettare: "Almeno non andiamo via a mani vuote. Anche se dovessi avere i 50mila va bene lo stesso, ma non me la sento di rischiare e accetto l’offerta". L’ultima mossa del concorrente si rivela azzeccata. Nel suo pacco, infatti, c’erano zero euro.

Le reazioni del web e la pacchista ‘scomparsa’

Tante, tantissime le reazioni social alla partita di Armando, che grazie alla sua simpatia passerà alla storia come uno dei pacchisti più amati di questa stagione di Affari Tuoi. Al suo indirizzo, però, non manca qualche critica avanzata dal popolo del web riguardo al modo in cui ha gestito la sua partita: "Armando, che partita penosa" scrive un utente. Qualcuno aggiunge: "19k meglio di 0 ma si è fatto proprio fregare". Mentre c’è chi ironizza sulla reazione di Daniele dopo la scelta (nefasta) di cambiare pacco presa Armando: "Il fratello incacchiato nero con Armandooooo", "Il fratello nerissimo perché non lo ha ascoltato".

Su ‘X’, inoltre, molti utenti hanno notato l’assenza di Alessia, la pacchista della Valle d’Aosta che nella puntata di ieri è stata sostituita da una nuova aspirante concorrente. Nessun mistero, in realtà: probabilmente ha giocato lunedì 21 o martedì 22, ovvero in una delle due puntate che non sono state ancora mandate in onda per lasciar spazio agli speciali sulla morte di Papa Francesco, ma sul web sono state tanti i commenti di utenti che hanno chiesto spiegazioni riguardo alla sua assenza.

Potrebbe interessarti anche