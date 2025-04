Amici 24, arriva la svolta nel regolamento del serale: eliminata una squadra, guai per il duo Zerbi-Celentano Il talent più seguito della TV stravolge le regole: tra unioni tra squadre, scontri più diretti e la lotta per la finalissima, il gioco si fa sempre più acceso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il Serale di Amici 24 entra finalmente nel vivo e, come da tradizione, non mancano i colpi di scena che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Dopo giorni di voci di corridoio e piccoli spoiler lasciati trapelare online, è arrivata la conferma ufficiale: il regolamento cambia. Da tre squadre si passa a due, con una decisione che rivoluziona completamente la dinamica della gara.

Amici 24: come è nata l’idea della nuova squadra "PettiLo"

Tutto parte da una situazione piuttosto delicata. L’eliminazione di Senza Cri e Francesca ha lasciato Francesco da solo nella squadra Cuccarini-Lo, mentre Trigno e Nicolò si sono ritrovati unici superstiti del team Pettinelli-Lettieri. Preparare da soli le esibizioni del Serale, tra ballo e canto, sarebbe stato proibitivo. Così, i tre ragazzi hanno deciso di unire le forze e creare un’unica squadra. "Dopo vari ragionamenti, siamo arrivati alla conclusione che PettiLetti e CuccaLo vorrebbero unirsi per formare la squadra PettiLo", ha spiegato Francesco, chiarendo che non si trattava di una fuga dalle difficoltà, ma di una scelta pratica per garantire performance di alto livello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amici: confronto acceso tra allievi e professori

La proposta ha trovato subito il consenso di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono mostrati inizialmente più titubanti. "Non siamo molto d’accordo, sembrerebbe un po’ una resa da parte vostra", ha osservato Cuccarini. Anche Lo ha voluto sottolineare quanto sia importante, nella carriera artistica, saper affrontare più prove contemporaneamente. Alla fine, però, i professori hanno riconosciuto la solidità delle motivazioni esposte dagli allievi e hanno dato il loro ok. Una decisione che porta nuova energia al Serale e rimette tutto in discussione.

Spoiler social e conferme ufficiali

Che qualcosa bollisse in pentola, i fan più attenti lo avevano già capito. Nei giorni scorsi, alcune storie Instagram condivise dai professionisti di Amici 24 avevano lasciato intravedere particolari che facevano pensare a un cambiamento: nuove sedute e disposizioni inedite in studio. Piccoli dettagli che, uniti, hanno svelato in anticipo quello che ora è diventato realtà.

Con la fusione delle squadre, il Serale vede ora uno scontro diretto tra due team: Zerbi-Celentano contro PettiLo. Da una parte, un gruppo numeroso e ben rodato; dall’altra, un trio che ha deciso di puntare tutto su collaborazione, determinazione e voglia di riscatto. Una sfida che promette scintille, con la finalissima fissata per domenica 18 maggio, in diretta, e il televoto a decidere chi sarà il vincitore di questa edizione da record. In attesa dell’ultimo atto, Amici 24 continua a tenere alta l’attenzione con forti emozioni e colpi di scena.

Potrebbe interessarti anche